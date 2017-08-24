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Dünya

Ailenin fotoğraf çekme merakı, 800 yıllık taş tabutun parçalanmasına neden oldu

"Tabut tamir edilerek yeniden sergilenecek"

24 Ağustos 2017 19:13

İngiltere'nin Southend kentinde bir ailenin fotoğraf çekmek için, içine çocuklarını koyduğu 800 yıllık tabut parçalandı.

Prittlewell Priory Museum'da sergilenen ve bir keşişe ait olduğu belirtilen tabut, 1921'de manastırın bahçesinde bulunmuştu.

Müze yetkilileri, yaklaşık 90 yıldır sergilenen tabuta şimdiye kadar bir şey olmadığını ancak ailenin fotoğraf merakı yüzünden "eşsiz" bir eserin parçalandığını söyledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ailenin bariyeri aşarak çocuklarını tabutun içine koyduğu, bu sırada tabutun ortadan kırıldığı görülüyor. Aile daha sonra müze yetkililerine durumu haber vermeden gidiyor.

4 Ağustos'ta meydana gelen olay sırasında müzenin çok kalabalık olduğu ve personelin bir ses duymasına rağmen tabutun kırıldığını sonradan fark ettiği belirtiliyor.

Tabut tamir edilerek yeniden sergilenecek.

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