'Ailene sor bakalım istismara uğradın mı?'

T24 - Konya’da rehber öğretmenlerin doldurması gereken anket formu “yanlışlıkla” öğrencilere dağıtıldı. Çocukların cinsel istismara uğrayıp uğramadıklarını sorgulayan anket, velilerin tepkisine neden oldu.





Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim öğrencilerinin yaşadığı sıkıntıları ölçmek üzere 65 soruluk bir anket formu hazırlattı.



Okul yönetimlerine gönderilen genelgede de rehber öğretmenlerin her öğrenci için anket sorularını cevaplaması ve 30 Kasım'a kadar da teslim edilmesi istendi. Ancak anket bir skandala yol açtı.



İddialara sayfalarında yer veren Akşam gazetesinin haberine göre; Konya Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu yönetimi, bakanlığın internet sitesinden çoğalttığı anket formlarını, 5 rehber öğretmene teslim etti. Ancak öğretmenler kendilerinin doldurması gereken formları öğrencilere dağıttı.



“Yakın zamanda aile içinde travmatik yaşantı oldu mu? Çocuğun ebeveynleri ya da başkaları tarafından fiziksel istismara uğradığına dair bulgu var mı? Çocuğun ebeveynleri ya da başkaları tarafından cinsel istismara uğradığına dair bulgu var mı?” şeklindeki soruların yer aldığı anketin doldurulması istendi.



Veliler duruma tepki gösterirken Okul Müdürü Kamil Ural, şöyle dedi: “Zamanında yetiştiremeyeceğimiz düşüncesiyle anketleri öğrencilere dağıttık. Öğretmenlerimiz kolay olanı seçmiş. Cinsel içerikli sorular da gözümüzden kaçmış.”



“İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin ise “Konuyu inceleteceğim” diye konuştu.



