Ailemle üstesinden gelirim

T24 - Siyasette deprem etkisi yaratan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la, kendisine ait olduğu iddia edilen kaset hakkında konuşan CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, “Açıklama yapmak istemiyorum. Yapmayacağım da. Ancak ailemle birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz” dedi.



Kaset olayından sonra Baykal’la görüştüklerini de anlatan Baytok, bu konuda da açıklama yapmayacağını söyledi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a ait olduğu ileri sürülen kasetin internette yayınlanmasının siyasette yarattığı deprem sürerken, görüntülerde olduğu iddia edilen kadın, CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, ilk kez konuştu. Baytok, “Ailemle birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz” dedi. Cuma gününden itibaren Türkiye’nin gündemine oturan görüntülerle ilgili olarak yorum ve açıklama yapmak istemeyen Nesrin Baytok’un yaşadığı stres, ses tonuna da yansıyordu. Baytok, kendisine telefonla ulaşan muhabire, “Açıklama yapmak istemiyorum. Yapmayacağım da. Ancak ailemle birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz” dedi.





Evde değilim



Baytok, evinde kalmadığını, ancak Ankara’dan da ayrılmadığını bildirdi. “Görüntülerin yayınlanmasının ardından Baykal’a görüştünüz mü?” sorusuna Baytok, “Evet görüştük. Ancak bu konuda da açıklama yapmayacağım” karşılığını verdi. Baytok kısa yanıtlarının ardından, “Görüşmeyi daha fazla sürdürmek istemiyorum” diyerek telefonu kapattı.





Baykal’a sürpriz



Öte yandan, hayatının en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşayan CHP Genel Başbakanı Deniz Baykal ve eşi Olcay Baykal’a, kızı Aslı Baykal, oğlu Ataç Baykal ve gelini Nazife Baykal’dan Anneler Günü sürprizi geldi. Anneanneleriyle yaşamlarını sürdüren çocukları Mehmet ve Alican’ı da gerekçe göstererek, dün sabah saatlerinde Antalya’dan Ankara’ya gelen Aslı Baykal babasına sürpriz yaptı.





Ailece kahvaltı



Ağabeyi Ataç Baykal’ı da programa dahil eden Aslı Baykal, tüm aileyi dün sabah kahvaltısında topladı. Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’a vereceği çiçeğin hazırlanması görevini de Aslı Baykal üstlendi. Deniz Baykal’ın moralini yükselten “Anneler Günü Kahvaltısı”nı, çiftin Ankara Angora Evleri’ndeki konutunda Olcay Baykal hazırladı. Baykal, bugün, ailesinden aldığı moralle, Danıştay’ın kuruluş yıldönümüne katılarak, basının karşısına çıkacak.





