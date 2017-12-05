Ailelerin tercihi çocuklarını doğayla iç içe büyütmek

İSTANBUL, (DHA)-SİNPAŞ GYO’nun Aydos Ormanı’nın yanı başında hayata geçirdiği yeşillikler içindeki Aydos Country, çocuklarını şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa büyütmek isteyenler için benzersiz bir seçenek sunuyor. İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinden 44 yıllık Sinpaş güvencesiyle sunulan konutlar ‘Hemen teslim al, 2019’da ödemeye başla\" avantajına da sahip.

Gelişme çağındaki çocuklar dışarda oyun oynaması gerekirken tableti ellerinden bırakmıyor. Oysa doğayı tanımak çocukları obezite, hiperaktivite, sosyal fobi, şiddet eğilimi gibi birçok fiziksel ve psikolojik rahatsızlıktan uzak tutuyor. Amerikalı araştırmacı yazar Richard Louv’un ‘Doğa Yoksunluğu Sendromu’ olarak tarif ettiği sorunun çözümüyse basit: doğayla temas…

ORMANIN YANI BAŞINDA, DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM

Sinpaş GYO’nun Aydos Ormanı’nın yanı başında hayata geçirdiği yeşillikler içindeki Aydos Country, işte buna fırsat sağlıyor. Ormanın yanında, doğanın içinde yaşamak isteyen aileler çocuklarını tam bir doğa dostu olarak yetiştiriyor. Şehrin gürültüsünden uzak, kuş cıvıltıları içerisinde trafiğe kapalı oyun alanları, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimine katkıda bulunurken, egzoz dumanından uzak tertemiz havada, rahat ve güvenli şekilde vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Çocuklar evde bilgisayar başında değil, mavi ve yeşilin tam ortasında bisiklete binerek büyüyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZGÜR VE GÜVENLİ MAHALLE HAYATI

Aydos Country’de yaşamaya başlayanların yüzde 90’ı çocuklu aileler. Ev alırken çocuklarını güven içinde büyüteceği, komşuluk ilişkileri geliştirebileceği yaşam alanları arayan aileler, hem Aydos Ormanı’nın doğal güzelliklerinden hem de ‘country’ yaşam anlayışıyla tasarlanan peyzajdan yararlanmaya başladı.

Aydos Country’de, trafiğe kapalı alanda tasarlanan güvenli mahalle ortamında, doğayla temas halinde büyüyecek şanslı çocukları özel tasarlanmış ağaç evler, kaykay pisti, tırmanma duvarı, kum havuzu, ve yaş gruplarına özel hazırlanan oyun alanları bekliyor.

GÜNE METROPOLDEN UZAKLAŞMADAN, KUŞ SESLERİ İLE UYANIN

Aydos Country; bölgenin ormana yakınlığı ve aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu ve metro güzergahında olması sayesinde yakın gelecekte en çok değer kazanacak projelerin başında geliyor.

YÜZDE 5 PEŞİNATLA HEMEN TESLİM, 2019’DA ÖDEME

Aydos Country’de hem iç hem dış tasarımı ile motivasyonunuzu artırmak için özel olarak hazırlanan su değirmeni göleti ve dinlenme terası ile size ve sevdiklerinize özel sosyal alanınız da bulunmakta. Komşularınızla sosyalleşerek şömine karşısında kahvenizi keyifle yudumlayabilir, Fitness, Wellness-Spa, Kapalı Yüzme Havuzu’nda günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Tüm bu ayrıcalıklar, yüzde 5 peşinat ve 2019 yılında başlayacak taksitlerle Aydos Country’nin yeni sakinlerini bekliyor.

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