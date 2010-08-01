-AİLELERİN KAVGASI KANLI BİTTİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 01.08.2010 - Afyonkarahisar'da Çobanlar ilçesinde babasının dövüldüğünü gören 23 yaşındaki genç kız, evinden aldığı tabancayla 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. İddiaya göre, Mehmet Taşağıl 03 UE 061 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, daha önceden aralarında husumet bulunan Mercan ailesinden bir kişi araca sopayla vurdu. Taşağıl'da bir evin duvarına çarptı. Daha sora İlyas (52), eşi Sadet (48), kızı Zeynep (23) ve gelini Çiğdem (25) Mercan ile Mehmet Taşağıl arasında tartışma çıktı. Evinden, babasının darp edildiğini gören Mehmet Taşağıl'ın kızı Esma Taşağıl (23), tabancayla olay yerine gelerek ateş etmeye başladı. İlyas, Çiğdem ve Zeynep Mercan olay yerinde öldü, Saadet Mercan yaralandı. Saadet Mercan ile darp sonucu yaralanan Mehmet Taşağıl, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı. Üniversite mezunu olduğu ve güvenlik kursuna gittiği öğrenilen Esma Taşağıl, olayın ardından tabancayla polise teslim oldu.