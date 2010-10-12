-AİLE YEMEKLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUYOR İZMİR (A.A) - 12.10.2010 - Ailenin tüm fertlerinin aynı masa başında toplandığı, sohbet ettikleri akşam yemeklerinin, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğu belirtildi. Columbia Üniversitesi, Madde Bağımlılığıyla Mücadele Merkezi (CASA) tarafından yürütülen ''Aile Yemeklerinin Önemi'' başlıklı araştırma, ailenin özellikle akşam yemeklerinde bir araya gelmesinin, çocukların gelişimindeki olumlu rolünü bir kez daha ortaya koydu. AA muhabirinin, CASA'nın resmi internet sitesinde de yayımlanan araştırmadan derlediği bilgilere göre, haftada en az üç kez birlikte akşam yemeği yiyen ve yemeyen iki grubun ele alındığı araştırma, ikinci grupta yer alan ve akşam yemeğinde aile fertleriyle sohbet etmeyen gençlerin, birinci grupta yer alan, haftada en az üç kez akşam yemeğinde ailesiyle birlikte vakit geçiren gençlere oranla iki kat daha fazla sigara ve tütün ürünleri tükettiğini ortaya koyuyor. CASA çalışanlarının bin 55'i yüz yüze, bini de telefonla olmak üzere toplam iki bin 55 öğrenci ve bu öğrencilerin ebeveynleriyle yaptıkları görüşmeler sonucu hazırladığı çalışma, uyuşturucu kullanımı açısından değerlendirildiğinde de benzer sonuçları ortaya koyuyor. Aile fertlerinin akşam yemeklerinde bir araya geldiği ailelerin çocuklarının uyuşturucu kullanma riskleri, diğer gruba oranla yarı yarıya azalıyor. Araştırmayı değerlendiren merkezin Müdürü Kathleen Ferrigno, ABD ve dünya genelinde 12 yaş ve üzerindeki çocukların ilaç ve madde kullanımının artığına işaret ederek, ''bilinen bir gerçeği rakamlara döken araştırmanın, ebeveynlere açık bir mesaj verdiğini'' belirtti. Aile fertlerinin bir masa etrafında toplanıp sohbet ederek yemek yemesinin günümüzde daha da önem kazandığını kaydeden Ferrigno, araştırmanın sunumda şu ifadelere yer verdi: ''Çocuklarınızla yaşamları, okul, arkadaşları konusunda sohbet etmek artık her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Elbette masa üzerindeki yemekler sihirli değil ama yemeği sihirli kılan sohbet ve iletişim. Akşam yemeklerini bir arada yemek, çocukların kötü alışkanlıklardan kesinlikle uzak duracağının garantisi değil, burada en önemlisi sizin de bilgilenmeniz, çocuğunuz hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, sağlıklı bir çocuk yetiştirmenin önündeki engelleri o kadar kolay aşarsınız.'' Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, akşam yemeklerini aileleriyle birlikte yiyen çocuklar, arkadaş seçiminde de farklı bir eğilim gösteriyorlar ve arkadaşlarını ilaç ve uyuşturucu kullanmayan çocuklar arasından seçiyorlar. Merkezin kurucusu ve ABD eski Sağlık ve Eğitim Bakanı Joseph Califano, 16 yıldır yürüttükleri çeşitli araştırmalarda, gençleri madde bağımlılığından uzak tutacak faktörleri bulmaya çalıştıklarını belirterek, burada kilit rolü ebeveynlerin üstlendiğini kaydetti. Ailesiyle ilişkisini ''çok iyi'' olarak tanımlayan çocukların çok nadiren kötü alışkanlıklara yöneldiği bilgisini veren Califano, son yayımlanan araştırmayla ilgili olarak ise ''Ailesiyle sofrada bir araya gelmenin olumlu etkilerini uzun yıllardır biliyorduk, bunu teyit etmiş olduk, ancak daha da önemlisi, ailesiyle yediği akşam yemeklerinin sayısı arttıkça, gençlerin yaşamlarında neler olup bittiğini aileleriyle daha fazla paylaştıkları gerçeği'' ifadelerini kullandı. Araştırmaya göre, aileleriyle haftada 5 kez ve üzeri akşam yemeği yiyen çocuklar, okullarında da daha başarılı performans gösteriyor ve ikinci gruptaki çocuklara oranla daha yüksek notlar alıyor. Öğrencilerin ortalamanın üzerinde notlar alma oranı, ikinci gruba göre yüzde 30 artıyor. Araştırmaya katılan 10 gençten 8'i, hayatlarına ilişkin bilgileri ailelerine en fazla yemekte anlattıklarını belirtirken, 10 ebeveynden 9'u da çocuğu hakkında en fazla bilgiyi yemekteki sohbetlerden edindiğini kaydetti. 21 yaşına kadar aşırı alkol almayan, sigara içmeyen ve madde kullanmayan çocuk ve gençlerin, ilerideki yaşlarda madde bağımlısı olma ihtimallerinin çok aza indiğine işaret eden araştırma, ebeveynlere de çocuklarıyla sohbet olanakları yaratmaları çağrısında bulunuyor.