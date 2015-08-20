Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın aylık 850 bin lira ödediği bina ruhsatsız çıktı!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın aylık 850 bin lira kira ödeyerek kullandığı 33 katlı gökdelenin sahibi Bayraktar İnşaat firmasının Via Twins ismini verdiği binayı yapı kullanma izin belgesi (iskan izni) olmadan devlete kiraladığı, bu nedenle binanın yasalara aykırı şekilde kullanıldığı öne sürüldü. Konuya ilişkin olarak firma yetkilileri, "Türkiye’deki yapıların önemli bir bölümü iskan izni olmadan kullanılabiliyor. Büyütülecek bir şey yok" dedi.

Kullanılması yasalara aykırı

Sözcü'de Erdoğan Süzer'in haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın her ay 850 bin lira ödeyerek lüks binaya kiracı olması kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştu. Bakanlık, gökdelenin dağınık birimleri bir araya toplamak amacıyla kiralandığı savunmuş ancak bu savunma da yıllık 10,2 milyon liraya ulaşan kira giderine yönelik eleştirilerin önünü kesememişti. Yüksek kirayla ilgili tartışmalar sürerken şimdi de 33 katlı gökdelenin iskan izninin bulunmadığı, bu nedenle yasal olarak kullanılmasının mümkün olmadığı belirlendi.

Uygun yapılmamışsa izin yok

Yürürlükte bulunan Yapı Kullanma İzni Yönetmeliği’ne göre, iskan izni yapının yasal olarak tamamlandığını belgeliyor. Bu nedenle binaların tamamen ya da kısmen kullanıma açılabilmesi için yapı kullanma izninin mutlaka ilgili belediyeden alınması gerekiyor. Yapı kullanma izin belgesi, yapının tasdikli projesine ve imar planına uygun olarak yapıldığı anlamına geliyor. İncelemeler sonucunda projesine veya imar planına uygun olarak yapılmadığı, TSE standartlarına uygun malzemelerin kullanılmadığı tespit edilen binalara yapı kullanma izin belgesi verilmiyor, binalar kullandırılmıyor.

Elektrik, su bağlanamaz

Yönetmelik, yapı kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapıların elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanmasını yasaklıyor. Yasağa rağmen bu hizmetlerden yararlanılması durumunda ise hizmeti veren idarenin sorumlu tutulacağını hükme bağlıyor. Buna karşın Aile Bakanlığı’nın özel bir inşaat firmasının yapı kullanım izin belgesi olmayan gökdelenini kiraladığı, üstelik de yasalara aykırı olduğu halde binaya elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon ve haberleşme hizmetlerinin sunulduğu ortaya çıktı. Yürürlükteki mevzuata göre, gökdelenin kullanımının durdurulup elektrik ve su gibi tüm hizmetlerin kapatılması gerekiyor.

Büyütülecek bir şey yok!

Bayraktar İnşaat’ın Aile Bakanlığı’na kiraladığı 33 katlı gökdelenin hemen yanında boş bekleyen ikizinin de aynı şekilde yapı kullanım izni olmadığı belirtildi. İskanı olmayan bir binanın devlete nasıl kiralanabildiği, kullanım izni olmadığı halde binanın içerisindeki bin 300 devlet memuruyla birlikte nasıl kullanıldığı büyük soru işareti oldu. İskan sorununa ilişkin Sözcü’nün sorularını yanıtlayan Bayraktar İnşaat yetkilileri, “Türkiye’deki yapıların önemli bir bölümü iskan izni olmadan kullanılabiliyor. Büyütülecek bir şey yok. Ancak devlete çok uygun şartlarda kiraladığımız binanın kira ücreti kamuoyunda çok fazla öne çıkarıldığı için iskan izninin olmaması da eleştiri konusu yapılıyor” dediler.