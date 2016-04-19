Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ramazanoğlu: Türkiye'de 232 bin 313 çocuk gelin var!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini cevapladı. Türkiye'de 2010-2015 yılları itibariyle çocuk gelin sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Ramazanoğlu, "2010 yılında 45 bin 738, 2011 yılında 42 bin 700, 2012 yılında 40 bin 428, 2013 yılında 37 bin 481, 2014 yılında 34 bin 629 ve 2015 yılında 31 bin 337. Toplamda 232 bin 313" dedi.

İmam nikahında resmi nikah şartının kaldırılmasını sordu

"İmam nikâhı yapmak için önce resmi nikâh kıyma şartının kaldırılması çocuk gelin sayısını ne kadar artıracaktır?" sorusuna ise Ramazanoğlu şu cevabı verdi:

"Anayasa Mahkemesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 230. maddesinin 5. ve 6. fıkralannı iptal etmiş olması bu konuda bir içtihat değişikliğine gittiğini göstermekte olup söz konusu kararın açıklamasında 'kişilerin herhangi bir dini tören veya nikâh olmaksızın fiilen birlikte yaşamaları ve çocuk sahibi olmaları, özel hayata saygı gösterilmesi bağlamında hukuk düzenince suç olarak nitelendirilip cezalandırılmazken, kişilerin özel hayatlarına ilişkin tercihleri ve dini inançları gereği evlenmelerinin dinsel törenini yapmalarının suç olarak düzenlenmesi ölçüsüzlük' olarak nitelenmektedir. Bu çerçevede, 27.05.2015 tarihli ve 2015/51 sayılı iptal kararı resmi nikahın gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır."

"Erken yaşta evliliklerin önlenmesi için idari tedbir alınıyor"

Türkiye'de erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların katılımı ile kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmekte olduğunu belirten Bakan Ramazanoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen yasal düzenlemelere bakıldığında; 2002 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nun kadınlar için evlenme yaşını 15 yaşından 17 yaşma yükselterek erkeklerle eşitlenmiştir. 765 sayılı mülga TCK'nın 423'üncü maddesi ile hüküm altına alınan on beş yaşını dolduran bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar fiilinin cezasının 'evlenme ile ortadan kalkması' uygulamasının kaldırılması erken yaşta evliliklerin önlenmesi ve kadına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik önemli bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile reşit olmayan kişiyle cinsel ilişkide bulunmak ve çocukların cinsel istismarı fiillerinin bağımsız suçlar olarak tanımlanmış, 2014 yılında bu suçlara ilişkin cezalarda artırımına gidilmiştir. Temel kanunlarda yapılan bu düzenlemelerin yanı sıra 1997 yılında yasalaşan zorunlu eğitimin kesintisiz 8 yıla çıkaran 4306 sayılı Kanun sonuçları itibariyle kız çocuklarının okulda kalma süresini uzatması dolayısıyla sorunun çözümüne olumlu katkılar sağlamıştır. 2012 yılında zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkmasının da erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda olumlu bir etki sağlayacağı değerlendirilmektedir. Türkiye'de erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik idari tedbirler de alınmaktadır."

CHP'nin 'Sosyal bozulmalar' raporuna göre Türkiye'de 181 bin 36 çocuk gelin var!