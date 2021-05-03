Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma döneminde 2 milyonun üzerindeki haneye bin 100 TL nakdi destek verileceğini belirterek "2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi.

Yanık, sosyal medya hesabından destek paketini duyurdu. Yanık, "2 milyonun üzerinde haneye bin 100'er liralık nakdi destek sağlıyoruz. Tam kapanma döneminde 2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Salgının getirdiği bu zor günleri hep birlikte aşacağız" açıklamasında bulundu.

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