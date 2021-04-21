Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan ilk açıklama: Hedefim, AK Parti'nin kadın-erkek eşitliğiyle ilgili çalışmalarını ileri taşımak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık, yaptığı ilk açıklamada hedefinin AKP'nin kadın ve erkeğin eşit statüye kavuşması amacıyla yürüttüğü çalışmaları ileri taşımak olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Derya Yanık, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Bakanlık görevine getirileceği haberini gün içinde aldığını söyleyen Yanık, "Öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevi devreden bakanlarımızın her birisi çok kıymetli, çok özveriyle çalışmış isimler. Onlardan aldığımız bayrağı biz taşıyacağız" diye konuştu.

Bakanlığın Türkiye'de pek çok konuya temas eden, önemli alanları bünyesinde barındırdığına işaret eden Yanık, "Bizim için önemli olan bundan sonraki süreçte aldığımız sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek. Milletimize mahcup olmamak" ifadesini kullandı.

"Kadının bir şekilde tarafı olduğu meseleler, Türkiye'de güncelliğini ve önemini hiçbir zaman kaybetmedi" diyen Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Alan olarak son derece önemli ve kıymetli bir bakanlıktan söz ediyoruz. İnşallah biz de o sorumluluğu yerine getireceğiz. Bizim AK Parti iktidarları olarak en başından itibaren gözettiğimiz bir sonuç var: O da Türkiye'de kadın-erkek her bir yurttaşın eşit, adil ve müreffeh bir hayata kavuşması. Bunu sağlayabilmek adına özellikle kadınlarla alakalı politika ve stratejilerin geliştirildiğini hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti, ilgili bakanlıkların çalışmalarını biliyoruz. Benim de hedefim, bu perspektifteki çalışmaları olabildiği kadar ileriye taşımak. Biz Türkiye'de kadınların şiddete uğramadığı, sosyal, siyasal ve ekonomik haklarına geniş bir biçimde ulaşabildikleri bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ben de bunun için çalışacağım."

TIKLAYIN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık kimdir?

TIKLAYIN: Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tek bakanlık iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü; Aile ve Çalışma bakanlıkları kuruldu