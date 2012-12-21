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Aile ve Politikalar Bakanlığı'ndan, koruyucu ailelere yeni yönetmelik

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, koruyucu aile yönetmeliği ile koruyucu ailelerin en az ilkokul, uzman koruyucu ailelere ise üniversite mezunu olma şartı getirdi

21 Aralık 2012 15:16

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, koruyucu ailede üst yaş sınırını 50'den 65'e yükseltti.

Bakanlık, 14 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan koruyucu aile yönetmeliği ile koruyucu ailelerin en az ilkokul, uzman koruyucu ailelere ise üniversite mezunu olma şartı getirdi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, koruyucu ailelere eiğitim verilecek. Suça karışan, özürlü, şiddete, tacize ya da tecavüze uğrayan çocuklar, bu eğitimi başarıyla tamamlayan ailelerin yanına yerleştirilecek. Ayrıca  suç işleyen çocuklar da süreli koruyucu ailenin yanına yerleştirilerek, mahkeme gününü burada bekleyecek. Suça karışan çocukların yerleştirileceği geçici koruyucu aileler, aynı anda en fazla 2 çocuk bakabilecek. Suç mağduru çocuklar ile suça karışan ya da özürlü çocuklar aynı geçici koruyucu aile yanında bulundurulmayacak.

Yönetmelikle getirilen bazı yenilikler şu şekilde:

Koruyucu ya da uzman koruyucu ailelerin düzenli maaşlarının olması istenecek, ancak devlet yine de bu ailelere maaş ödeyecek. Çocuk 18 yaşına gelene kadar devletin gözetiminde olacak. Rutin denetimlerle çocuğun mutlu olup olmadığı kontrol edilecek. Mutsuz olduğu tespit edilen çocuk aileden alınacak.  18 yaşına gelmeden evlenmek isteyen çocuğa, ne öz ailesi ne de koruyucu ailesi izni verebilecek. Devlet, koruyucu aile yanındaki çocuğa 18 yaşından önce evlenme izni vermeyecek. Sünnet ettirilmek istenen çocuk için uzman kararı gerekecek. Koruyucu ailenin yanında bakılan çocuklar hastalandıklarında koruyucu ailesi tarafından hiçbir sevke tabi olmadan doğrudan SGK kapsamında devlet-üniversite hastanesi, sağlık ocağı, hükümet tabipliklerinde, ayakta veya gerekiyorsa yatarak muayene ve tedaviye götürülebilecekler.

 

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