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Yaşam

Aile meclisinden 'ölüm' kararı

Siirt’te cesedi bulunan eski uzman çavuşun, internette tanışıp ilişki sonrası terk ettiği kızın ailesi tarafından ölüm tuzağına düşürüldü.

06 Mart 2010 02:00

T24 - Siirt’te cesedi bulunan eski uzman çavuşun, internette tanışıp ilişki sonrası terk ettiği kızın ailesi tarafından ölüm tuzağına düşürüldüğü ortaya çıktı.

Konya’da iddiaya göre, eşinden boşanan ve halı mağazası bulunan 39 yaşındaki eski uzman çavuş Murat Öztürk, internette 17 yaşındaki Vanlı Leyla T. ile tanışıp, sanal ortamda görüşmeye başladı. Arkadaşlıkları, daha sonra telefon görüşmeleriyle sürdü. Öztürk, Van’a gidip, Leyla T.’yi ikna ederek evlenme vaadiyle Konya’ya götürdü. Leyla T. ile bir süre birlikte yaşayan Öztürk, daha sonra genç kızı, “Artık seni istemiyorum” diyerek Van’daki evine gönderdi. Yaşadıklarından büyük üzüntü duyan Leyla T., başından geçenleri ailesine anlattı. Durumu namus meselesi yapan aile meclisi, Murat Öztürk’ün öldürülmesine karar verdi ve intikam almak için plan yaptı.

Abla tanışıp randevu verdi

Hürriyet gazetesinin haberine göre ailenin aldığı karar üzerine, Leyla T.’nin evli ablası 23 yaşındaki Ayşe T.B, internet ortamında Murat Öztürk’le arkadaş oldu. Ayşe T.B., Öztürk şüphelenmesin diye Siirt’te oturduğunu söyledi. Bir süre devam eden görüşmenin ardından Ayşe T.B., yüz yüze görüşmek istediğini söyleyerek Öztürk’ü Siirt’e davet etti. Konya’dan otobüsle Siirt’e giden Öztürk’ü otobüs terminalinde Ayşe T.B.’nin yakınları karşıladı. Öztürk, daha sonra Siirt’e 5 kilometre uzaklıktaki İnkapı mevkiinde tabancayla öldürüldü ve cesedi araziye atıldı.

Aylar sonra yakalandılar

14 Ekim 2009’da cesedi bulan Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Aylar süren teknik takip ve istihbarat çalışmalarının ardından Murat Öztürk’ün internet ortamında arkadaşlık kurup terk ettiği Leyla T., abla Ayşe T.B., baba Cemil T., ağabey Emin T., kuzen Cengiz T. ve üç akrabası gözaltına alındı.

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