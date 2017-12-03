Aile mahkemesi hakimi ile avukat, kazada yaşamını yitirdi

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ 1\'inci Aile Mahkemesi Hakimi Murat Binici ile Orman Bölge Müdürlüğü avukatı İrem Çakır, kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ karayolu 30 kilometresinde meydana geldi. Elazığ 1\'inci Aile Mahkemesi Hakimi Murat Binici yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, hakim Murat Binici ile yanındaki Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü avukatı İrem Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından hakim Binici ile avukat İrem Çakır\'ın cenazeleri, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.