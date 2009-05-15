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Yaşam

Aile içi şiddet yuvayı dağıttı

15 Mayıs 2009 14:51

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, berdel yaparak evlendiği eşini ve çocuklarını sık sık döven çoban 38 yaşındaki Hasan Bülbül, ailesinin dağılmasına neden oldu. Bülbül'ün uyguladığı şiddetten kaçan eşi ve iki kızı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne sığındı. Uyguladığı şiddetten pişman olan ve eşinin eve dönmesini isteyen Hasan Bülbül, “Tövbeler olsun. Bir daha şiddet uygulamayacağım” dedi.

Doğubayazıt'ta 18 yıl önce kız kardeşinin kaçırılmasının ardından yaşı kendisinden büyük olmasına rağmen 42 yaşındaki Naime Bülbül ile berdel karşılığı evlenen Hasan Bülbül, çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlıyordu. Yeni Mahalle'de tek katlı bir evde eşi ve ikisi kız beş çocuğuyla birlikte yaşayan Hasan Bülbül'ün 17 yaşındaki kızı Leyla, babasının sürekli dövmesi yüzünden evden sık sık kaçmaya başladı. Hasan Bülbül'ün son zamanlarda artan dayaklarından bıkan eşi Naime, Leyla ile birlikte 16 yaşındaki kızı Saime'ye de alıp Doğubayazıt'ta Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Şiddetten kaçan kadın ile iki kızı buradan Ağrı'ya götürüldü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi. Naime Bülbül ve kızları Leyla ile Saime, sığınma evine yerleştirilirken 11 yaşındaki Cengiz, 8 yaşındaki Cemil ve 6 yaşındaki Mahmut Bülbül babalarının yanında kaldı.

Eve dönmeleri için eşi ve çocuklarıyla görüşmek isteyen Bülbül, her defasında olumsuz yanıt aldı. Bülbül'ün bir kaç kez görüşmek istemesi üzerine anne ile kızları saklı tutulan başka bir kentteki sığınma evine gönderildi. İzini kaybettiği ailesini bulmaya çalıştığını söyleyen Hasan Bülbül, “Yaklaşık 40 gündür 3 oğlumla başbaşa kaldım. Evin tüm işlerini yapıp çocuklara bakmaya çalışıyorum. Ama gerekli bakımı yapamadığım için ilköğretim okulunda okuyan 2 oğlum bir süredir okula gidemiyor. Eşim ve çocuklarımın eve dönmelerini bekliyorum. Tövbeler olsun. Bir daha şiddet uygulamayacağım” diye konuştu.

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