Aile içi şiddet günde bir ya da iki kadının canını alıyor





T24 - Hülya Karabağlı/Ankara



CHP İzmir Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Canan Arıtman, 2003 -2010 yılları arasında yüzde bin 400 artış gösteren kadın cinayetleri için Meclis araştırması istedi. “Aynı zaman diliminde teröre bile bu kadar çok kurban vermedik” diyen Arıtman, son altı aylık süreçte her gün bir ya da iki kadının aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.





"Devlet koruyamıyor"



Kadın cinayetlerindeki artışın TBMM’de kurulacak Araştırma Komisyonu tarafından enine boyuna incelenmesini isteyen Arıtman, devletin kadın yurttaşlarının en temel yaşam hakkını koruyamadığını söyledi.



Son dönemde peş peşe işlenen cinayetlerin ortak noktasını eşinden boşanan veya partnerini terk eden kadınların oluşturduğunu anlatan Arıtman, “Erkekler eşlerinin kendilerinden ayrılmalarını, boşanmalarını kabul etmemekte, ayrılmaması için kadınları tehdit etmekte, şiddet uygulamakta buna rağmen başarılı olamadıkları zaman kadını öldürerek cezalandırmaktadırlar. “Erkek boşayabilir, ama kadın boşanamaz” anlayışının, bu bakış açısının toplumda yerleşmesi çok tehlikelidir”.





Cinsiyet uçurumunda vahim tablo



TBMM Başkanlığı’na verdiği önerge de Arıtman, uluslar arası çıtada Türkiye’deki kadınların durumuna ilişkin saptamalara yer verdi. Buna göre,



-Türkiye, tüm OECD ve AB ülkeleri arasında kadına yönelik şiddet oranlarının en yüksek olduğu ülke. Giderek artan bir cinsiyet ayrımcılığı yaşıyor.



-BM Kalkınma Programının “Kadın Güçlenme İndeksi” 2009 raporuna göre Türkiye 109 ülke arasında sondan 8. sırada. Son 9 yılda 37 sıra geriliyor.



-Dünya Ekonomik Forumu’nun 2010 Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre Türkiye 134 ülke arasında sondan 8. sıradadır.



-4 milyon kadın okuma yazma bilmiyor. Kadınların yüzde 41’i ilkokul diploması yok.



-Kadınların istihdamdaki oranı yüzde 22. Bu oranla Dünya Ekonomik Forumunun 2010 raporunda sondan 3. sırada.



-Yargıçların yüzde 40’a yakını kadın olmasına rağmen son Danıştay ve Yargıtay seçimlerinde seçilen 211 hâkimin sadece altısı kadın.





