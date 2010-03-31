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Yaşam

Aile içi kavga bir çocuğu öldürdü

Şanlıurfa'da, bir aile fertleri arasında çıkan tartışmada pompalı tüfek kullanıldı. Olayda 7 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitiriken, 3 kişi de yaralandı

31 Mart 2010 03:00

T24- Şanlıurfa'da, bir aile fertleri arasında çıkan tartışmada pompalı tüfek kullanıldı. Olayda 7 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitiriken, 3 kişi de yaralandı.

Olay, dün 19.30 sıralarında Sancaktar mahallesi, 1106 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, Tektek ailesi fertleri  arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine 22 yaşındaki Emrah Tektek, evde bulunan pompalı tüfeği alarak, korkudan sokağa çıkan ve yaşları öğrenilmeyen Sibel,  Ramazan ile Aysel Tektek'e rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Tektek, ailesi fertlerinden 3 kişi yaralanırken, bu sırada evin önünde oyun oynayan 7 yaşındaki Yağmur Alakuş'a pompalı tüfekten seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olayı gören komşular, polise ihbarda bulunduktan sonra yerde kanlar içersinde yatan yaralıları otomobille Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan 7 yaşındaki küçük Yağmur Alakuş, tüm müdahaleyle rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Küçük Yağmur'un ölüm haberini duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Hastanede sinir krizleri geçiren kadınlar, ağıt yakarak tutum tutam saçlarını yolup yaşananlara isyan etti.

Polis olaya karışan şahısların yakalanması için çevrede araştırma yaparken, hastane ile Sancaktar Mahallesinde ikinci bir olayın yaşanmaması için takviye ekip gönderdi. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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