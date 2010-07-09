'Aile Hekimliği Uygulaması'na hayır!'

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Kamu Emekçileri Sendikası Platformu’na (KESK) bağlı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Aksaray Şubesi, yaptığı basın açıklamasıyla Aile Hekimliği Uygulaması’nın iptal edilmesini istedi.Aile Hekimliği adı altında başlatılan uygulamanın, aile hekimliği olmadığı, bireye yönelik bir uygulama olduğu ileri sürüldü. Basın sözcülüğünü Dr. Selma Mutlu’nun yaptığı açıklamada, Mutlu, “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir parçası olan Aile Hekimliği Uygulaması, 1. Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetleri'nin tümüyle paralı hale getirildiği, halkın hizmete ulaşmasının zorlaştığı, çalışanların güvencesiz çalıştırıldığı, sağlıkta ekip hizmetinin ortadan kalktığı bir uygulamadır ve bu durum, sağlık hizmetlerini içinden çıkılmaz bir hale getirecektir,” dedi.Açıklamada konuşan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli ise “Şimdilik halka şirin gösterilmeye çalışılan bu uygulama, ileride halkı zor durumda bırakacaktır. Bu uygulama hekimi patron, çalışanları eleman haline getirecektir. Aile Hekimliği Yasası ile bugün uygulanmakta olan hizmet kesinlikle verilmeyecektir,” diye konuştu.Mutlu’ nun yaptığı basın açıklaması, SES üyeleri tarafından sloganlarla sık sık kesildi. “Sağlıkta Ticaret Öldürür”, “Sağlık Ocakları Kapatılamaz”, “Sağlık Haktır Satılamaz” sloganlarının atıldığı basın açıklamasından sonra grup olaysız bir şekilde dağıldı.Yazı ve fotoğraf: Ebülfez Demirdaş (MİHA)