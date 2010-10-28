'Aile Hekimliği' uygulaması başlayacak ama...

T24 - Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Kasım'dan itibaren İstanbul'da da uygulanacak "Aile Hekimliği" sistemi sorunlu başlıyor. Erken tanı ve tedaviyi sağlanması, sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmenin yapılması amacıyla başlatılan uygulamada, vatandaşların büyük çoğunluğuna hekim ataması yapılmadığı ortaya çıktı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce vatandaşların "Aile Hekimi"nin kim olduğunu öğrenmeleri için hazırlanan internet sitesi sürekli hata mesajı verirken, bakanlığın ailehekimligi.gov.tr adresli sitesinden ise kimlik numarasına göre yapılan aramalarda "Size ait bir aile hekimliği tanımlaması henüz yapılmamıştır" mesajıyla karşılaşılıyor.



Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında hayata geçirdiği “Aile Hekimliği” uygulaması, 1 Kasım’da İstanbul’da başlayacak. İşte bu nedenle bakanlık olası sorunları gidermek amacıyla İstanbullulara aile hekimlerini önceden öğrenmeleri çağrısında bulundu. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından internet sitesi hazırlandı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün sitesinden sisteme girmek mümkün olmazken, ailehekimligi.gov.tr adresli siteden yapılan aramalarda ise sorunun daha büyük olduğu görüldü. Çünkü TC Kimlik numarası ile yapılan aramalarda sonuç hep "Size ait bir Aile Hekimliği tanımlaması henüz yapılmamıştır" oldu. Sistemin tam anlamıyla çalışmaya başlamasıyla İstanbul genelinde toplam 3 bin 645 aile hekiminin görevlendirilecek. Yeni sistemde ortalama 3 bin 500 kişiye bir hekim düşecek.

Aile hekimliği uygulamasına geçişle birlikte sağlık ocaklarının adı Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak değişecek. İlçelerin nüfusuna göre belirlenen her ASM’de ortalama 2-4, en fazla 9 aile hekimi bulunacak. Hizmetin ücretsiz olarak verileceği aile hekimliği sisteminde vatandaş, hekimini 3 ayda bir değiştirme hakkına sahip olacak.





3 bin 500 kişiye bir doktor

Halkın sağlık hizmetlerine ulaşmada büyük bir kolaylığı sağlaması ön görülen sistemde İstanbul'da halen 586 tane sağlık ocağı ve yaklaşık 2 bin 50 doktor hizmet vermekte. Aile hekimliğine geçişle birlikte doktor sayısı 3 bin 645’e çıkması, hizmet noktasının da 940’a yükselmesi hedeflendi. Her aile hekimi mahallesindeki 3 bin 500 kişiden sorumlu olacak.

Doktorlar çalışmak istediği bölge ve mahalleyi kendileri seçecekler. TÜİK’ten elde edilen “Hangi mahallede kimler yaşıyor?” araştırmasını CD ortamında verilecek. Doktorlar görevli olduğu mahallede 3 bin 500 kişiyi gözden geçirecek. Bir aile hekimi en çok 4 bin kişiye bakalabilecek.

Uygulama kapsamında görev alacak doktorlar 4 bin 500 lira maaş ve her 6 ayda 3 bin lira daha ikramiye alacak. Eğer doktorun görevli olduğu bölgede aşı olması gereken çocuk, gebe ve yaşlı sayısı ödenecek maaşlarda da artış olacak.



Aile hekeminin sorumluluk alanları

Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek, hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlü olacak. Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebe, loğusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verip, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini yerine getirecek.

Evde takibi zorunlu özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak tanı, tedavi rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini veren aile hekimleri tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları hastanelere sevk edecek. Sevk edilen hastaların muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmesi yine aile hekiminin sorumluluğunda olacak. Doktorlar gerektiğinde kişiyi gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapacak. Sağlık raporu, sevk evrakı, reçete v.s. belgeleri düzenleyecekler.





