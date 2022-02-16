Aile hekimlerinden yarın ve cuma günü iş bırakma eylemi

Sağlık çalışanlarının tüm yurt genelinde özlük hakları için geçen hafta iş bırakmasının ardından, yarın ve cuma günü de aile hekimleri iş bırakacak.

Yönetim kurulu üyesi Balbay ise aile sağlığı merkezi giderleri için verilen cari giderlerin yetersizliğine dikkat çekerek, “Son asgari ücret artışıyla cari giderlere asgari ücret kadar bile artış yapılmamış, tüm Türkiye’de 15-20 bin sözleşmeli sağlık personeli işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır" diye konuştu.