T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile hekimleri yarın iş bırakıyor, Ankara'da yürüyüş yapacaklar...

Seslerini duyurmak isteyen aile hekimleri yarın iş bırakma eylemi yapıyor

11 Aralık 2014 10:15

Dertlerini anlatmak için Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan randevu alamayan aile hekimleri cumartesi günü de Ankara’da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na yürüyecek.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Murat Girginer, hastaların cuma günü aile sağlığı merkezlerine gitmeyerek aile hekimlerine anlayış göstermesini istedi.

Mesude Erşan’ın Hürriyet’teki haberine göre, Aile hekimlerine durmaksızın yeni görevler yüklendiğini söyleyen Dr. Girginer, “Hükümet sağlıkta dönüşüm politikasının dışına çıktı” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün son raporunda aile hekimlerinin kronik hastalıkların tanı ve tedavisinde yetersiz kaldığını açıkladığını belirten Dr. Girginer, “Öyle bir iş yükü yüklendi ki elimiz kolumuz bağlandı. Bize başka doktorların yapması gereken nöbetler, mesai saatleri dışında nöbet gibi pek çok sorumluluk üst üste yükleniyor. Bu gidişle aile hekimliği sistemi çökecek” dedi.

 

Özelde nöbet eleştirisi

 

Müezzinoğlu’nun aile hekimlerinin üçte birinin özelde nöbet tuttuğuna yönelik iddialarıyla ilgili de Dr. Girginer, “Sözleşmemize göre başka iş yapamayız. Yani özelde nöbet tutmamız yasak. Bakan özelde nöbet tutulduğunu biliyor ve işlem yapmıyorsa görevini yapmıyor demektir. Biz de ona suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

ETİKETLER

aile hekimidoktoriş bırakmaeylemankarayürüyüş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24