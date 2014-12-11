Aile hekimleri yarın iş bırakıyor, Ankara'da yürüyüş yapacaklar...

Dertlerini anlatmak için Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan randevu alamayan aile hekimleri cumartesi günü de Ankara’da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na yürüyecek.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Murat Girginer, hastaların cuma günü aile sağlığı merkezlerine gitmeyerek aile hekimlerine anlayış göstermesini istedi.

Mesude Erşan’ın Hürriyet’teki haberine göre, Aile hekimlerine durmaksızın yeni görevler yüklendiğini söyleyen Dr. Girginer, “Hükümet sağlıkta dönüşüm politikasının dışına çıktı” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün son raporunda aile hekimlerinin kronik hastalıkların tanı ve tedavisinde yetersiz kaldığını açıkladığını belirten Dr. Girginer, “Öyle bir iş yükü yüklendi ki elimiz kolumuz bağlandı. Bize başka doktorların yapması gereken nöbetler, mesai saatleri dışında nöbet gibi pek çok sorumluluk üst üste yükleniyor. Bu gidişle aile hekimliği sistemi çökecek” dedi.

Özelde nöbet eleştirisi

Müezzinoğlu’nun aile hekimlerinin üçte birinin özelde nöbet tuttuğuna yönelik iddialarıyla ilgili de Dr. Girginer, “Sözleşmemize göre başka iş yapamayız. Yani özelde nöbet tutmamız yasak. Bakan özelde nöbet tutulduğunu biliyor ve işlem yapmıyorsa görevini yapmıyor demektir. Biz de ona suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.