Aile hekimleri, talepleri karşılanana dek siyah önlük giyecek

Dün Tıp Bayramı’nı kutlayan sağlık çalışanlarının sorunları katlanarak artıyor. Son bir yılda 140’ı hekim olmak üzere 387 sağlık çalışanı Koronavirüs'ten yaşamını yitirdi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer; “Hak ettiğimiz bayramı kutlayana dek, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, sendika olarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nın bayram olarak kutlanabilmesi için sağlık çalışanlarının hakedişleri ve iyileştirmelerinin yerini bulmasını talep ettiklerini kaydeden Özer, “Hak ettiğimiz gibi beyaz önlüklerle bayramımızı kutlamak yerine, yıllarca süregelen hakediş kayıplarımız telafi edilinceye kadar, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

İşte hekimlerin talepleri