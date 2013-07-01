Aile hekimine randevuyla gidilecek

Aile hekimliğinde randevu uygulaması bugün başlıyor. Muayene için sıra beklemek istemeyen hastalar telefonla ya da internet üzerinden randevu alabilecek.



Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Hakkı Öztürk, bakanlığın "Merkezi Hastane Randevu Sistemi"nin adının, "Merkezi Randevu Sistemi" olarak değiştirildiğini söyledi.

1 Haziranda başlayan uygulamayla aile hekimlerinin, ileri tetkik için bir üst basamağa yönlendirmeyi uygun gördüğü hastalarına sistem üzerinden randevu almaya başladığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Aile hekimlerinin daha önce bir üst basamakta tetkik yapılmasını önerdiği hastalar, bunu kendi uğraşlarıyla yaptırıyordu. Bu hastalar randevularını kendileri alıyordu ama yan dal uzmanlıkları için randevu sistemi açık değildi. 1 Haziranda başlayan uygulamayla aile hekimleri artık hastalarına ileri tetkik için kardiyoloji, endokrinoloji, hematoloji gibi yan dal uzmanlıkları için randevu alabiliyor. Ayrıca aile hekimlerinin yönlendirdikleri hastalar için geri dönüş alması, tetkik sonucunu ve reçeteyi görmesi de mümkün hale getirildi. Böylece hastalarımızın aldığı sağlık hizmetinin kalitesi daha da arttı"



Randevu nasıl alınacak?



Öztürk'ün verdiği bilgiye göre bugünden itibaren hastalar sadece hastane başvuruları için değil aynı zamanda aile hekimleri için de randevu alabilecek. Hastaların aile hekimlerinden randevularını telefonla "Alo 182 Çağrı Merkezi", internet ortamında "www. hastane randevu.gov.tr" adresi, mobil cihazlarla ise "HastaneRandevu Merkezi Mobil Uygulaması" ile alabileceğini bildiren Öztürk, "Herhangi bir zorunluluk yok ama randevuyla gidilirse vatandaşlarımız beklemeden aile hekimine muayene olabilir" dedi.

Öztürk, akıllı telefonlara uygun program yüklendiği takdirde randevunun çok kısa sürede alınabileceğini, bunun için gereken sistemin kurulduğunu bildirdi.

Halen randevu sistemine 29 bin hekimin kayıtlı olduğunu, aile hekimlerinin de dahil olmasıyla bu sayıya 21 bin hekimin daha ekleneceğini belirten Öztürk, "Randevu sistemimiz Türkiye'de en fazla ziyaret edilen ilk 20 internet sitesi arasında. Günde 200 bin kişi sisteme giriş yapıyor. Aile hekimlerinin de dahil olmasıyla bu sayının katlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.