Aile hekimine giden katılım payı ödemeyecek

SGK Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak.



Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği, Resmi Gazete de yayımlandı. Tebliğin işlem tekrarı için süre sınırlama listesi 1 Ocak 2009’da, diğer hükümleri ise 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girecek. Tebliğe göre, Bayburt, Isparta, Gümüşhane ve Denizli’de 1 Kasım 2008’den itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine yapılması zorunlu olacak.



Sevk almak yok



Acil haller dışında aile hekimliğinden sevk almaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlara ilişkin giderler SGK tarafından karşılanmayacak. Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. Katılım payı, ikinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 YTL, eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 YTL, üniversite hastanelerinde 6 YTL, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 10 YTL olarak uygulanacak. Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ile tıbbi malzeme katılım payları kurumdan gelir ve aylık alanlar için yüzde 10, diğer kişiler için yüzde 20 oranında uygulanacak.



Tüp bebek



Tüp bebek tedavisi öncesi işlemlerin 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış kadınlara uygulanması durumunda bedelleri kurumca karşılanacak.



Jenerik ayrımı yok



İlaçların kamu kurum iskontoları orijinal ve jenerik ayrımı yapılmaksızın baz iskonto yüzde 11 (orijinal ilaçlar için referansa bağlı mahsuplaşmalar saklı kalmak şartıyla) olarak uygulanacak.



İlaç sözleşmeli eczaneden



Acil haller dışında Kurum ile sözleşmesi olmayan eczanelerden temin edilen ilaçların bedelleri kurumca karşılanmayacak. Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin sözleşmesiz eczanelerden acil haller nedeniyle temin ettikleri ilaç bedelleri acil halin kurumca kabul edilmesi şartıyla karşılanacak. Bu ödemenin yapılabilmesi için reçeteye ilaçların fiyat kupürlerinin tamamı ilacın ismi de yer alacak şekilde yapıştırılacak. Eczane tarafından verilen ilaçları ve tutarını gösteren faturanın da ilaç fiyat kupürleri yapıştırılmış olan reçete ile birlikte ibrazı zorunlu olacak.

