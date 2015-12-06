Aile hekimi Enes Başak 5 gün doktorluk yapıyor 1 gün öğretmenlik

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Beldesinde aile hekimi olarak görev yapan Enes Başak, Beldede TEOG ve Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere matematik dersi veriyor.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Belde'de haftada 5 gün hastalara bakan Dr. Başak, hafta sonları da TEOG ve Üniversiteye hazırlanan gençlere sosyal medya üzerinden düzenlediği kampanya ile elde ettiği kaynak kitaplar ile çalıştırdığını söyledi. Silopi'ye bağlı Başverimli beldesinde Ocak ayında aile hekimi olarak göreve başlayan Doktor Enes Başak, çalıştığı sağlık ocağında kendisine soru sormaya gelen öğrencilerin sayısında artış olunca kurs açmaya karar verir. Hafta içi Belde halkını muayene eden Dr. Başak, hafta sonlarında ise, Belde öğrencilerine ücretsiz matematik kursu vermeye başladı. Öğrencilerin eğitimi için kaynak kitapları sosyal medya hesabından başlattığı yardım kampanyası ile sağlayan Dr. Enes Başak, bu kitaplar ile hafta sonu 3 saat boyunca öğrencilere ücretsiz ders veriyor. Öğrencileri TEOG sınavına hazırlayan Dr. Başak, aynı yerde görev yapması halinde öğrencileri LYS'ye hazırlamayı hedefliyor.

Belde de görev yapan Dr.Başak'ın kendilerine ders vermesinden büyük memnuniyet duyan öğrencilerden Serhan Tatar, "Toplama çıkartma denklemler çok şey öğrendik. Bir sürü soru çözüyoruz" dedi. Mehmet Bayrak adlı öğrenci ise, matematik sınavlarında kolaylık sağladığını ifade ederek, "Yapamadığımız soruları hemencecik yapıyoruz. Sınavda düşük aldığımızda diğer sınavda yüksek aldığımızı ve çalışacağımızı öğreniyoruz alışkanlık haline getiriyoruz" dedi.

Dr. Enes Başak da, daha önceden 8'inci sınıfta olup ta sağlık ocağına soru sormaya gelen öğrenciler olduğunu ifade ederek, "Biz hafta sonunu değerlendirebilmek için güzel bir çalışma olabilir diye böyle bir şey başlattık. Okul yönetiminden rica ettik. TEOG dersleri nedeniyle okulumuz açık oluyor. Bize de bir tane sınıf verdiler. Bizde bu sınıfta derslerimize başladık. Kullandığımız kaynak kitaplar tamamen daha önce yapmış olduğumuz yardım kampanyasında batıdan gelen yardımlardı. Haftanın bir günü, Pazar günü sabah 10'dan öğleden sonra 1'e kadar toplam 3 saat ders çalışıyoruz. İlerleyen dönemde bunu Cumartesi gününde yayıp her iki güne yaymaya çalışacağız. Şuanda 13 öğrencimiz var. Bazı günler bu sayı 15 ile 20'ye kadar da çıkabiliyor. Bazı günler 10'a kadar da düşebiliyor. İlerleyen dönemde inşallah daha güzel olacaktır. Şuanda başlangıç seviyemiz 9. sınıf matematik olarak başladık. Bu öğrencileri peyderpey ilk olarak çalışmaya alıştırmak, çalışmayı öğretmek onlara. Akabinde bu öğrencileri LYS'ye hazırlamak. Şuanda ben bu köyde görev yapıyorum. Yalnız benim görev sürem burada dolup Silopi merkeze de geçebilirim. Başka bir yere geçtiğim zamanda ben bu kursları devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.