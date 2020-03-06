Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Ne mutlu ki artık kadınlar dini görüşlerinden dolayı eğitimden mahrum kalmıyorlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ne mutlu ki Meclis'imizde kadınlar var, ne mutlu ki artık kadınlarımız dini görüşlerinden dolayı eğitimden, çalışma hayatlarından mahrum kalmıyorlar" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 9'uncu Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda konuştu. Bakan Selçuk, hayatın her alanında mücadele eden birçok kadın olduğunu belirterek, "Her zaman kadın ve erkeği birbirinin rakibi değil refiki gören bir anlayıştan geliyoruz. İnsanın ırkı, dini, dili, eğitimi, statüsü ve maddi durumu ne olursa olsun sırf insan olduğu için aziz olduğuna inanıyoruz" dedi.

"28 Şubat'ı geride bıraktık ancak unutmadık"

28 Şubat'ın en büyük mağdurunun kadınlar olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "28 Şubat'ta inancından ve hayat görüşünden dolayı kadınlarımız eğitim haklarından mahrum bırakıldılar. İkna odalarında sorgulandılar. Milletin Meclisinden kovuldular, yok sayıldılar. Ne mutlu ki bugün Gazi Meclisimizde onlarca kadınımız var, ne mutlu ki artık kadınlarımız dini görüşlerinden dolayı eğitim hayatlarından, çalışma hayatlarından mahrum kalmıyorlar. Başörtüleriyle beraber okullarına gidip çalışma hayatlarına katılabiliyorlar" diye konuştu.

"Temel kanunlarda reform gerçekleştirdik"

Bakan Selçuk, AKP iktidarları döneminde ekonomiden sanayiye büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Kadınlarımızı yaşamın her alanında güçlendirmek için büyük çabalar sarf ettik. Kadınlarımıza yönelik tüm faaliyetlerimizi de Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde yürütmekteyiz. Bu strateji planlarımızı da eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarında kadın ve medya olmak üzere 5 ana eksende yürütüyoruz. Kadın haklarını da öncelikle bir insan hakkı olarak görüyoruz. Kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığı pekiştirmek anlamında Medeni Kanun'da, İş Kanunu'nda ve Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlarda reformalar gerçekleştirdik."