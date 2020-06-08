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Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor

08 Haziran 2020 10:20

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor" açıklamasını yaptı. 

Ödemelerin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını açıklayan Bakan Selçuk, koronavirüsle mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden yapıldığını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor.

Bakan Selçuk, “15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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