Aile boyu seks tuzağı

T24 - Antalya’da seks sırasında görüntülerini kaydettikleri işadamlarından para isteyen ailenin sorgusu sürerken, annenin kızıyla birlikte grup seks yaptığı, kalem kamera düzeneğini yatak odasına oğlunun yerleştirdiği belirlendi.



Manavgat’ta oturan bir kişi polise başvurarak E.F. ve annesi G.B. ile grup seks yaptığını, daha sonra ailenin bu görüntülerle kendisine şantaj yaparak 500 bin dolar istediğini öne sürdü. Görüntülerin çekildiği kalem kamera düzeneğini de G.B.’nin oğlunun kurduğu iddia edildi. Manavgat’ta oto galeri sahibi bir kişiden de 300 bin TL para istendiğini belirleyen polis, G.B., kzı E.F., 17 yaşındaki oğlu E.F. ile A.B.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde işadamlarına ait çok sayıda görüntü ele geçirildi. Dün sabah da Manavgat’ta bir inşaatın kolonları arasına saklanmış 20 CD bulundu.





