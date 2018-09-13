Aile boyu katliama 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ile Süleyman Sakin\'i tabanca ile öldüren Hamza Sakin (42) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Sakin, \'Üst-alt soydan yakın akrabayı öldürmek\' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle hakim önüne çıkacak.

Mudanya ilçesinde Hamza Sakin, geçen 19 Mayıs günü eşi Havva (38), lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman Sakin (38) ile birlikte Evciler Mahallesi\'ndeki babaevine gitti. Psikolojik sorunları nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, iftar saatinde tabancasını çekip, dehşet saçtı. Hamza Sakin, babası Hasan Sakin ile çocukları Rümeysa ve Süleyman\'a kurşun yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşi Havva Sakin\'i de sığındığı evin önündeki sundurmada yakalayıp vurdu. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hamza Sakin gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, babası, eşi ve çocuklarının yaşamını yitirdiği belirlendi. İfadesinde \'Görevimi yaptım, huzurluyum\' diyen Hamza Sakin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Savcısı Sema Özkan Maya, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırladı. Hamza Sakin hakkında, \'Üst-alt soydan yakın akrabayı öldürmek\' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istenen iddianame Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. Sakin\'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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