Aile boyu işkence iddiası

Dört kişilik bir ailenin üyeleri, tıkanan trafiği açması için yardım istedikleri polisler tarafından dövüldüklerini iddia ettiler. Baba Mehmet Ş.A., dövüldükten sonra baygın şekilde oğluyla birlikte boş bir sokağa atıldığını ileri sürdü.



İki çocuk babası Mehmet Ş.A., 30 Ekim Perşembe gecesi Beyoğlu’nda bir polis ekibi tarafından ailesiyle birlikte darp edildiklerini iddia etti.Emniyet Genel Müdürlüğü, iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.



Mehmet Ş.A. olayı şöyle anlattı: ‘Çöp kamyonunu uyarırsanız, trafik açılır. Yardımcı olur musunuz? der demez kafama bir cop darbesi aldım. Görevimi bana sen mi öğretiyorsun?” dedi. Resmi araçta 4 polis daha vardı, hepsi indi. Ellerinde coplarla adımı bile sormadan vurmaya başladılar. Ticari taksiden eşim ve çocuklarım indi, onlara da aynı şekilde vurmaya başladılar.”



Oğluyla birlikte sekiz gün iş göremez raporu alan baba Mehmet Ş.A., emniyete götürülmediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Büyük oğlumla beni polis arabasına bindirdiler ve döve döve oradan kaçırdılar. Kendime geldiğimde gece saat 01.00 civarıydı. Bizi Dolapdere’de karanlık bir sokağa atıp gitmişler.”



Ailenin en küçüğü 13 yaşındaki lise öğrencisi A.A., yardım istemeye gittikleri Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün kendilerine şiddet uygulayan polislerin kimliklerini bildiğini iddia ederek, “Bu olayı yapanlar mutlaka biliniyor. Çünkü bilinmese, oradaki başkomiser onları telefonla arayamazdı” dedi.



Aile olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü, iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettişin vereceği ön inceleme raporuna göre adı geçen polisler, soruşturma tamamlanana kadar görevden el çektirilebilecek ve müfettiş raporu yönünde idari işlem yapılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu'na sevk edilebilecekler.



