Konyalı aile tüm fertleriyle IŞİD'e katıldı

Suriye’de terör örgütü IŞİD’e katılmak için ailesiyle birlikte sınırı geçerken iki çocuğunu mayına kurban veren Konyalı Mahir Ulaş’ın “canlı bomba eylemcisi” olma ihtimaline karşı il emniyet müdürlükleri uyarıldı.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre; Konya’da IŞİD’le bağlantılı olduğu iddiasıyla ekim ayında gözaltına alınan Mahir Ulaş (43) tutuksuz yargılanmak koşuluyla serbest bırakıldı. Mahkemeden serbest kalan Ulaş, bir kaç gün içinde ailesiyle birlikte IŞİD’e katılmak amacıyla evinden ayrıldı. Ulaş, eşi Züleyha Ulaş’la birlikte çocukları Ayşenur (18), Muhammed (20), Rumeysa (22) ve Kübra (8) ile geçen ay Suriye sınırına gelerek yasadışı geçiş yapmak istedi.

Ulaş ve ailesi, sınırın karşı tarafında IŞİD’in kontrolünde olan mayınlı bölgeden geçti. Sınırdan geçiş sırasında yaşanan mayın patlamasında, Ulaş’ın kızları Rümeysa ve Ayşenur yaşamını yitirdi. Ulaş’ın yanı sıra, eşi Züleyha ve iki çocuğu Muhammed ve Kübra mayından kurtularak sınırı geçti.

Bu olayın ardından halen IŞİD saflarında bulunan Mahir Ulaş ve ailesinin Rakka’da yaşadıkları, iki çocuğunu kaybeden Ulaş’ın psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı bilgilerine ulaşıldı. İstihbarat birimleri, IŞİD’e katılmadan önce maddi durumu iyi olmayan ve inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Ulaş’ın, IŞİD’in propagandasından etkilendiği ve Suriye’ye gitme kararı aldığı tespit edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, IŞİD’in Ulaş’ı “canlı bomba” olarak kullanmayı planladığı saptandı.

Özel yazıyla uyardılar

Bu çerçevede Ulaş’ın, IŞİD’in yakın geçmişte Türkiye’ye yönelik gerçekleştirdiği canlı bomba eylemlerinde olduğu gibi yine Türkiye’deki bir eylemde görevlendirmeyi planladığı belirlendi. İstihbarat birimleri, bu tespitleri yaptıktan sonra, güvenlik birimlerini özel bir yazıyla uyardı.

İl Emniyet Müdürlükleri’ne gönderilen yazıda, Ulaş’ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle canlı bomba ya da silahlı eylemde kullanılabileceği bilgisini paylaştı. Bu bilgi üzerine de başta sınır kentleri olmak üzere büyük kentlerdeki güvenlik önlemlerini yoğunlaştırıp üst düzeye çıkardı.