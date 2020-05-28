"Aile bireyleri yan yana oturabilsin, kapasite kullanımı artırılsın" önerisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, koronavirüs salgını sürecine yönelik sınırlamaların kademeli olarak kaldırılması ve normalleşme adımlarının hızlandırılmasının ulaşım taleplerini de aynı ölçüde artırdığını belirtti.

Sosyal yaklaşma mesafesinin, kapasite kullanımı açısından ülke ekonomisine, pahalı bilet nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde olan yolculara ağır mali yükler getirdiğine dikkati çeken Yıldırım, otobüslerde uygulanan sosyal yaklaşma mesafesinin, aynı evi paylaşan aile bireylerinin bir arada seyahat etmesini engelleyerek yolculuklarda daha fazla bilet parası ödemelerine neden olduğunu vurguladı.

Yıldırım "Aynı evi paylaşan aile bireylerinin sosyal yaklaşma mesafesi kapsamından çıkarılarak, kapasite kullanımı artırılmalı, aile bireyleri birlikte ve indirimli seyahat edebilmelidir" diye konuştu.