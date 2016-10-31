Aile Bakanlığı'nda 'Aleyna Tilki' komisyonu kuruldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü bünyesinde Aleyna Tilki gibi 18 yaşının altındaki şarkıcıların içkili mekanlarda çalışmasıyla ilgili komisyon kuruldu.

Sabah gazetesinden Şafure Cantürk'ün haberine göre, ses yarışması programında birinci olduktan sonra "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki Aleyna Tilki imzaladığı sözleşme gereği bu ayın sonuna kadar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli gece kulüplerinde sahneye çıkmaya devam edecek. Aleyna'nın 16 yaşında bir çocuk olduğu için gece çalıştırılması ve imzaladığı sözleşme mercek altına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon kuruldu. Sosyal hizmet uzmanları ve pedagoglardan oluşan komisyon, Aleyna'nın kendisine uygun olmayan ve yasak kapsamına giren mekanlarda sahne almaması için ilgili tüm kurumları uyardı.

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı uzmanları ile görüşüldü. 18 yaş altı çocukların içkili bu tür mekanlarda çalıştırılmaması için denetimlerin artırılması uyarısı yapıldı.

Bakan: Uygun değil

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya "Aleyna henüz ruhsal, zihinsel ve duygusal gelişimini tamamlamamış bir çocuk. Olgunluğa ulaşmadan çalışması uygun olmaz" dedi.