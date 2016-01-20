Aile Bakanlığı ve RTÜK'ten 'aile dizileri'ne maddi destek kararı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ile bir araya geldi. Görüşmede, kadının toplumsal rolünün vurgulandığı aile dizilerine maddi destek verilmesi gündeme getirildi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre; Ramazanoğlu ile Yerlikaya, dizilerde kadın ve çocuklara yönelik olumsuz örneklerin toplumsal sorunlara neden olduğu yönünde ortak bir görüş benimsedi.

Maddi destek verilecek

Dizilerin toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konuşulan görüşmede, aile dizilerinin önemi vurgulandı. Bu nedenle kadının toplumsal rolünün vurgulandığı aile dizilerine maddi destek verilmesi gündeme geldi. Görüşmede, önümüzdeki günlerde yönetmen, senarist ve oyuncularla toplantı yapılması benimsendi.

Şikayet edilen bazı diziler

En çok şikâyet edilen diziler arasında ATV’de ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, Star TV’de ‘Muhteşem Yüzyıl: Kösem’, Fox TV’de ‘Kiraz Mevsimi’, Kanal D’de ‘Güneşin Kızları’ bulunuyor.