T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aile Bakanlığı ve RTÜK'ten 'aile dizileri'ne maddi destek kararı

En çok şikâyet edilen diziler arasında 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' 'Güneşin Kızları' bulunuyor.

20 Ocak 2016 13:08

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ile bir araya geldi. Görüşmede, kadının toplumsal rolünün vurgulandığı aile dizilerine maddi destek verilmesi gündeme getirildi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre; Ramazanoğlu ile Yerlikaya, dizilerde kadın ve çocuklara yönelik olumsuz örneklerin toplumsal sorunlara neden olduğu yönünde ortak bir görüş benimsedi.

 

Maddi destek verilecek

 

Dizilerin toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konuşulan görüşmede, aile dizilerinin önemi vurgulandı. Bu nedenle kadının toplumsal rolünün vurgulandığı aile dizilerine maddi destek verilmesi gündeme geldi. Görüşmede, önümüzdeki günlerde yönetmen, senarist ve oyuncularla toplantı yapılması benimsendi.

 

Şikayet edilen bazı diziler

 

En çok şikâyet edilen diziler arasında ATV’de ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, Star TV’de ‘Muhteşem Yüzyıl: Kösem’, Fox TV’de ‘Kiraz Mevsimi’, Kanal D’de ‘Güneşin Kızları’ bulunuyor.

ETİKETLER

televizyonailebakanlıkmaddidestekkadıntoplumsal rolvurgu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24