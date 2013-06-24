Aile Bakanlığı tecavüz davasında tutuklama istedi, E.A. için koruma kararı aldırdı

Helin Alp / İstanbul

Bingöl’de, 16 yaşındaki E.A’ya cinsel taciz ve tecavüzde bulunmakla suçlanan 4 uzman çavuşun yeniden tutuklanması ve dosya üzerindeki gizlilik kararının kaldırılması talebi mahkeme tarafından reddedildi. E.A.'nın avukatı Canan Çakabey, dosyadaki gizlilik kararının kaldırılması ve şüphelilerin tutuklanması için Askeri Ceza Mahkemesi'ne yarın yeni bir başvuru yapacaklarını söyledi. T24’e konuşan Avukat Çakabey, 16 yaşındaki E.A’nın psikolojik sorunlar yaşadığını da belirterek şunları söyledi:

'Şüpheli sayısı 4 değil, 8’dir'

2011-2013 yılları arasında yaşadığı bu travma nedeniye E.A, psikolojik sorunlar yaşıyor. İlk ifadesinde mahkemeye 4 isim verdi, daha sonra verdiği ifadelerinde farklı 4 kişiyi daha ekledi. Bu nedenle şüpheli sayısı 4 değil, 8’dir. Avukatı olarak kendisi için daha once koruma kararı talep etmemiştik. Çünkü, E.A, ailesiyle birlikte yaşıyordu. Ancak, Aile Bakanlığı’nın bir koruma talebinde bulunduğunu biliyoruz.

'Şüphelilerin tutuklanmasını ve gizlilik kararının kaldırlmasını istiyoruz'

Geçen perşembe günü yaptığımız tutuklama talebimiz, savcılık tarafından herhangi bir işlem yapılmadan sözlü olarak reddedildi. Soruşturma dosyasındaki gizliliğin kaldırılması talebimiz ise Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ancak, bu talebimizde delil durumu da değişiklik olmamasıyla birlikte suçun vasıf ve mahiyeti gerekçe gösterilerek Sulh Ceza Mahmekemesi tarafından reddedildi. Şüphelilerin tutuklanmasını ve dosyadaki gizlilik kararının kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için Askeri Ceza Mahkemesi’ne yarın yeni bir başvuru yapacağız.

Aile Bakanlığı, E.A için koruma kararı aldırdı

Aile ve Sosyal Politika Bakanı Fatma Şahin’de ‘Bingöl’deki bir çocuğa tecavüz davasına, Bakanlık olarak müdahil olduk’ dedi. Bakan Fatma Şahin, bugün Twitter’dan , zanlıların çocuğa yaklaşmalarını engelleyici bir koruma kararı aldırdıklarını duyurdu. ‘Davanın takipçisiyiz’ diyen Fatma Şahin, twitter’dan şu mesajları yazdı:

Fatma Şahin @FatmaSahin_ASPB

Bingöl'deki tecavüzle ilgili @ailebakanligi olarak davaya müdahil olup, çocuğa gerekli desteklerin verilmesi için çalışmaya başladık

@ailebakanligi Hukuk Müşavirliği tecavüz zanlılarının tutuksuz yargılanması kararının kaldırılması için mahkemeye başvuru yapmıştı.

Bugün çıkan bu talebin reddedildiğine yönelik haberler yanlış. Mahkemenin reddettiği, davadaki gizlilik kararının kaldırılması talebi. Zanlıların tutuklu yargılanmasına yönelik talep hala geçerli.Yarın @ailebakanligi 1.Hukuk Müşaviri Bingöl’e gidip bu talebi takip edecek.

Ayrıca 6284 sayılı kanun kapsamında zanlıların çocuğa yaklaşmalarını engelleyici bir koruma kararı da aldırdık. Davanın takipçisiyiz.