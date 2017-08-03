"Aile Bakanlığı ile Nakşibendiler arasındaki protokol sonrası Ankara'da 31 çocuk evi açıldı" iddiası

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Nakşibendi tarikatının Ankara kolu olarak bilinen Muradiye Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, Ankara’da 31 çocuk evi açıldığı ortaya çıktı. Apartman dairesi şeklindeki bu evlerde 5 ya da 6 çocuğun kaldığı ve çocukların bakımı için ise 3 personelin görevlendirildiği, protokol kapsamında vakfın önümüzdeki günlerde 3 çocuk evi daha açacağı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni’nin haberine göre, ihmal ve istismar mağduru çocukları korumakla görevli bakanlık, tarikat evlerine emanet edilen çocukların umre gezisi, iftar programları, Kutlu Doğum Haftası adı altında denetlenemeyen etkinliklere katılmasına da göz yumdu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Muradiye Kültür Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolünün detayları, mağdur ve hakkında koruma kararı bulunan çocukların tarikatlara nasıl teslim edildiğini gözler önüne serdi. Tarikat ile yapılan protokolün amacı “korunmaya muhtaç çocukların barınması ve topluma kazandırılması” ile açıklandı. Protokolle “çocuk evi” altında kurulan, tarikata bağlı evlerin masraflarının ve personelin maaşının bakanlık bütçesinden karşılanması garantisi verildi. Vakıf ise mevzuat nedeniyle karşılanamayan ihtiyaçlar ile mevzuatta belirlenen miktarlar dışındaki masrafları karşılamayı taahhüt etti. Ayrıca çocuklara “koruyucu aile” olabilecek gönüllü aile bulma çalışmaları ile 18 yaşını doldurmalarının ardından ev kurmalarına yardımcı olmayı da vakıf üstlendi.

2023’e kadar

Bakanlık ile Muradiye Vakfı arasında 2013 yılına dayanan protokolün geçerlilik süresi ise 10 yıl olarak belirlendi. 2023 yılına kadar Muradiye Vakfı’nın ihmal ve istismar mağduru çocuklar için “çocuk evi” kurmasının önünü açan protokolün süresinin bitimine 6 ay kala yazılı olarak uzatılmayacağı, bildirilmemesi halinde ise 10 yıl daha protokolün devamı kararlaştırıldı.

Her fırsatta vakıf ile işbirliği yapan Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün geçen şubat ayında 9 erkek ve 13 kız çocuğunu başarıları gerekçe göstererek Muradiye Vakfı’ndan otobüslerle 1 haftalık Arabistan’a götürülmesine izin vermesi de dikkat çekmişti.