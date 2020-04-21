Aile Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı kadına şiddet konusunda 'veri paylaşım' protokolü imzaladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile kadına yönelik şiddet ve 6284 sayılı kanuna ilişkin tutulan verilerin paylaşımına yönelik, 'veri paylaşım' protokolü imzaladıklarını açıkladı.



Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın bilgi teknolojilerinden maksimum fayda sağlayacak yöntemlerle kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, ortak veri tabanı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Jandarma Genel Komutanlığı ile kadına yönelik şiddet ve 6284 sayılı kanuna ilişkin tutulan verilerin paylaşımına yönelik, 'veri paylaşım' protokolü imzaladık. Protokol ile 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu ve 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarına ilişkin veriler İl Müdürlüklerimiz ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezileri (ŞÖNİM) ile anlık olarak paylaşılacak" ifadelerini kullandı.



Bakan Selçuk, protokolün imzalanması ile birlikte jandarma bölgelerinde başvuruda bulunan mağdurlara ulaşma süresini kısaltmayı ve korumanın etkinliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.