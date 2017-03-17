"Aile Bakanı'nın İBB meclis üyesi olan kardeşi AKP'li belediyeden 1 milyon liralık 3 ihale aldı" iddiası

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP’li meclis üyesi olan kızkardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya, kardeş Sayan'ın sahibi olduğu danışmanlık şirketinin AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 1 milyon lirayı aşan 3 ihale aldığını ileri sürdü. Belediyelerde meclis üyesi olarak görev yapan isimlerin ihalelere girmesinin hukuken yasak olduğu belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın haberi şöyle:

Kardeş Sayan’ın 2016 yılında aldığı son ihale dikkat çekiyor. Sayan, AKP’li belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün açtığı 'psikolojik destek hizmeti' ihalesini 673 bin 200 TL’lik teklifle alıyor. Kardeş Sayan’ın şirketiyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen babası Ramazan Sayan’ın hukuk bürosunun telefon numaraları ise aynı. Bu tablo 1989 doğumlu Nazmiye Sümeyye Sayan’ın şirketinin ‘aile şirketi olduğunu’ gösteriyor. Belediyelerde meclis üyesi olarak görev yapan isimlerin ihalelere girmesi ise hukuken yasak.

Cumhuriyet’in ulaştığı resmi kayıtlara göre Bakan Sayan’dan 8 yaş küçük olan 1989 doğumlu Nazmiye Sümeyye Sayan adına DİGİMED Eğitim Danışmanlık ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 2014 yılında 10 bin TL sermaye ile kuruldu. Şirketin hem sahibi hem ortağı hem de müdürü olan Sayan tıpkı ablası gibi AKP’de siyasete atıldı.

2015-2016'da 3 ihale

AKP’li Fatih Belediyesi’ni İBB’de meclis üyesi olarak temsil eden Sayan bu süreçte şirketiyle 2015-2016 yıllarında yine AKP’li olan Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden ihaleler aldı. Şirket belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün açtığı ‘psikolojik destek hizmeti’ ihalesinden toplam 1 milyon 30 bin TL aldı.

İhaleler arasında 2016 yılında ablasının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde kardeş Sayan’ın AKP’li belediyeden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün açtığı ihaleye girerek ‘psikolojik destek hizmeti’ işini alması dikkat çekti.

İhalelere giremez

5393 sayılı belediye kanununda “..meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz” deniliyor.

Saray'a yakın aile

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın dostu olarak tanınan avukat Ramazan Sayan ve ailesi AKP kurulduğu yıllardan bu yana Erdoğan’ın yanında yer alıyor. Erdoğan’ın sık sık baba Sayan’ın Fatih’teki avukatlık bürosunu ziyaret ettiği biliniyor. Erdoğan, kendi önerisiyle partiye genel başkan yardımcısı olan ve 6 ay sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Betül Sayan’ı; Hollanda krizi patlak verdiğinde, ‘elimizde büyüyen kızımız’ diye tanımlamıştı.

Bakan Kaya, Hollanda'daki diplomatik

krizle ilgili açıklamalarda bulunmuştu