Aile Bakanı'ndan Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, cinsel saldırıya uğradıktan sonra intihar ettiği belirtilen Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili, "Kuruluştan ayrıldıktan sonra şikayeti olduğunu biz de öğrendik. Kuruluşta kaldığı dönemde şikayeti veya saldırı söz konusu değil. Eda Nur'un kurumdan ayrılma talebine daire arkadaşlar inceleme yapıyorlar ve kurumdan ayrılmaması yönünde kanaat belirtiyorlar. Fakat o ailesi, ablası ile yaşamayı tercih etti. O iradesini koyunca bizim zorlama şansımız yok" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Seda Öğretir’in sorularını yanıtladı.

Afet bölgelerindeki yardım dağıtımıyla ilgili bilgi veren Yanık, "Önce yardım ve ihtiyaç miktarları belirleniyor. Yardım için afet bölgelerinde muhtaçlık beklemiyoruz. Afetten etkilenen tüm yurttaşlarımıza aynı desteği sağlıyoruz" dedi.

Yanık, "2020 yılında toplam 69.3 milyar lira sosyal yardım yapılıyor yüzde 82'si bakanlığımız eliyle verilen yardımlar. Aktif olarak 42 ayrı başlıkta sosyal yardım yapıyoruz. Sosyal yarımların yüzde 78 ini çalışamayacak kişilere yapılan yardımlar oluşturuyor" diye konuştu.

Elektrik faturası açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları ile ilgili olan destek talebiyle ilgili de Yanık şöyle konuştu:

Bir şeyi açıklığa kavuşturmak lazım sosyal yardım sosyal devlet olmanın gereğidir. İnsanlara sosyal yardım yapmak yoksullukla fakirlik sınırın altındaki yoksullukla açıklanabilir bir şey değildir. Türkiye söz konusu olunca muhalefetteki arkadaşlarımız başka ülkedeki sosyal yardımları konuşup elektrik faturalarını ödüyorsunuz gibi bir ithamla karşılaşıyoruz bu yanlış siyaset üretmek doğru değil. Nedir Türkiye'deki sosyal yardım elektrik desteği dediğimiz destek sürekli olarak sosyal yardımlaşma dayanışmayı teşviği kapsamında o fondan yardım almayı kazanmış insanlara belirli kotaya kadar elektrik desteği sağlanması. Bu şu demek insanların ortalama hayatlarında belirli refah düzeyine ulaşmalarını sağlamak için verilen ek desteklerdir.

Sosyal yardımı pür yoksulluk üzerinden yorumlamak son derece yanlış Türkiyede yapınca yoksullaştırma, Almanya da yapınca muhasır medeniyet seviyesi bu doğru değil"

Eda Nur Kaplan'ın ölümü

18 yaşında intihar ederek hayatına son veren Edanur Kaplan ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Yanık, Eda Nur'un yurtta kaldığı sırada cinsel istismar ile ilgili bir şikayeti olmadığını söyledi.

Yanık, "Kuruluştan ayrıldıktan sonra şikayeti olduğunu biz de öğrendik. Kuruluşta kaldığı dönemde şikayeti veya saldırı söz konusu değil. Eda Nur'un kurumdan ayrılma talebine daire arkadaşlar inceleme yapıyorlar ve kurumdan ayrılmaması yönünde kanaat belirtiyorlar. Fakat o ailesi, ablası ile yaşamayı tercih etti. O iradesini koyunca bizim zorlama şansımız yok" dedi.

K-POP açıklaması

K-POP'un mercek altında olduğu iddialarına da cevap veren Yanık, "Biz K-pop ile ilgili bir açıklama yapmadık. Bakanlık olarak çocukların ilgilenebileceği popüler kültür uygulamaları ile alakalı çalışmalarımız var. Takiplerimiz var. Sadece K-pop'u takip etmiyoru. Bu K-pop da dahil olmak üzere çocukların olumsuz etkileneceği şeyleri takip etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. K-pop'u yasaklama gibi bir yetkimiz yok. Bizim yaptığımız içerikleri takip etmek ve hukusal prosedürleri başlatmaktır" diye konuştu.