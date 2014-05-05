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Aile Bakanı: İdam istemekte tereddüt etmezdim

Aile Bakanı Ayşenur İslam, çocuk cinayetlerine ilişkin, Başbakan Erdoğan'ın 'idam' talebini desteklediğini belirtti

05 Mayıs 2014 10:15

'Çocuklarınıza çığlık atmayı öğtretin' sözleriyle tartışmaya yol açan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, çocuk cinayetlerinde idam' tartışmalarına yönelik yaptığı değerlendirmede Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sözlerine katıldığını belirtti. İslam, "Bir anne olarak bu tür suçlarda idam cezasını istemekte tereddüt etmezdim" dedi.

İslam, "Türkiye Cumhuriyeti yasalarında şu anda idam cezası yok ancak bir anne, kadın hatta bir bakan olarak, yasalarımız müsaade etseydi bu tür suçlar için idam cezasını istemekte tereddüt göstermeyeceğimi bilmenizi arzu ederim" diye konuştu.

Çocuk cinayetiyle ilgili suçlardan cezaevine girenlere yönelik eğitim veya terapi planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya İslam, şu şekilde yanıt verdi:

"Getirmeye çalıştığımız yasanın içinde, cezaevlerinde nasıl uygulama olacağı alt mevzuat meselesidir. Bu, Adalet Bakanlığının konusudur ancak bizim getirdiğimiz yasanın içinde tedavi maddesi var yani mahkeme, failin hastalık sonucu suç işlediğine karar verirse, hakim tedavi teklif edebilir. Cezalar nispi oranlarda arttırılacak. Bu tür fillere en üst cezaların verilmesi gündemde.

Mağdurun ikinci defa hırpalanmasını engellemek üzere "ruh sağlığı, ruh bütünlüğü bozulmuş mudur" şeklindeki uygulamanın gündemden kalkması söz konusu. Bu tür suçları işleyen faillerin bulunduğu mekanlara yaklaştırılmaması, çocuklarla alakalı mesleklerde çalışıyorlarsa, bu mesleklerden alınmaları söz konusu. Mağdurların, bu suçu işleyen kişilerle evlendirilmesi yasal olarak değil ancak zımnen mümkündü. Bu da ortadan kalkıyor."

Faillerin basın yayın yoluyla teşhir edilmesi konusunu gündeme getireceklerini kaydeden İslam, genel çerçevesinin tartışılmasının yanında uygulamanın sonuç alınabilecek tedbir olduğunu düşündüklerini sözlerine ekledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, çocuk cinayetlerinde idam cezası tartışmasına ilişkin, "Yasalar izin verseydi bu cezayı istemekte tereddüt etmezdim" dedi.

'Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar Projesi'nin ödül törenine katılan İslam, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İslam, bir soru üzerine "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'daki cinayetle ilgili 'bu olaylar, idamlık olaylar' sözlerine katıldığını söyledi.

 

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