AİHM'ye Sarkisyan şikayeti

Asılsız Ermeni İddiaları ile Mücadele Derneği (ASİMDER) Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın, Azerbaycan'daki Hocalı katliamıyla ilgili yargılanması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.



Gülbey ve ASİMDER Yönerim Kurlu Üyeleri, Iğdır Postahanesi'nden AİHM'ye başvuru dilekçesini gönderdikten sonra basın açıklaması yaptı.



Ggülbey, Sarkisyan'ın 14 ekimde Bursa'da Türkiye ile Ermenistan milli futbol takımları arasında yapılacak futbol maçına gelmek için Iğdır'da bulunan Alican Sınır Kapısı'nın açılması şartını öne sürdüğünü söyledi.



Sarkisyan öncelikler Azerbaycan'ın Hocalı kentindeki katliamın hesabını vermesi gerektğini ifade eden Gülbey, şunları kaydetti:



'Sarkisyan 1992 yılında Hocalı'da katliamları yapan kuvvetlerin komutanığını yapmış ve bu kuvvetleri organize edeker yüzlerce insanın ölüm emrini vermiş ve bizzat kendisi bu katliamlara katılmıştır. Bu nedenle Sarkisyan'ın AİHM'de yargılanması için başvuruda bulunduk. Yargılanmasını istiyoruz ve'katil Sarkisyan topraklarımıza ayaka basma. ığdır Alican Sınır kapısı'nı kullanma' diyoruz.'