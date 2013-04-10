AİHM'in rekorunda Türkiye ikinci

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2012 yılında Avrupa devletlerine karşı hükmettiği tazminat cezalarıyla bu alanda yeni bir rekora imza attı. Tazminat cezalarında İtalya'yı 23 milyon 424 Euro ile Türkiye izledi.

Strasbourg Mahkemesi'nin geçen yıl hükmettiği toplam tazminat cezası miktarı 176 milyon 800 bin Euro olarak açıklandı. AİHM'nin 2011 yılında hükmettiği toplam tazminat cezası miktarı 72 milyon 300 bin Euro olarak kaydedilmişti.

AİHM kararlarının uygulanışının denetleyicisi olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin konuyla ilgili yıllık olağan raporu bugün Strasbourg'da açıklandı.

Raporun en çarpıcı bölümünü AİHM'nin hükmettiği tazminat cezaları oluşturuyor. Avrupa Konseyi verilerine göre, AİHM 2012 yılında en yüklü tazminat cezalarını İtalya hakkındaki kararlarda hükmetti. İtalya geçen yıl AİHM tarafından değişik davalarda toplam 119 milyon 558 bin 467 Euro ödemekle cezalandırıldı. Bu cezanın 107 milyon Euro'luk bölümü mülkiyet hakkı ihlaline hükmedilen üç davada verildi.

İtalya'yı bu sıralamada 23 milyon 424 bin 794 Euro ile Türkiye izledi. Türkiye hakkında şu anda AİHM gündemine taşınmış yaklaşık 16 bin 700 dava başvurusu bulunuyor. Türkiye bu rakamla, hakkında 27 bin 450 dava başvurusu bulunan Rusya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Türkiye hakkındaki dava başvuruları AİHM'nin toplam iş yükünün yüzde 13,2'sini oluşturuyor. Avrupa Konseyi üyesi 47 devlete karşı AİHM gündemine taşınmış toplam dava başvurusu sayısı ise 126 bin 850.

AİHM tarafından 2012 yılında hükmedilen tazminat cezaları konusunda İtalya ve Türkiye'yi sırasıyla Fransa (7 milyon 667 bin Euro), Rusya Federasyonu ( 7 milyon 150 bin), Arnavutluk (3 milyon 14 bin), Ukrayna (1 milyon 699 bin), Yunanistan (1 milyon 659 bin), Sırbistan (1 milyon 633 bin), Bulgaristan (1 milyon 404 bin) ve Romanya (1 milyon 349 bin) izliyor.

En çok Türkiye ve İtalya'nın dosyası var

İtalya ve Türkiye, AİHM kararlarının uygulanması konsunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde en fazla dosyaya sahip iki ülke olma özelliğini de taşıyor. Bakanlar Komitesi önünde şu anda AİHM tarafından hükmedilmiş 11 bin 99 kararla ilgili dosya bulunuyor. Bunlardan 2 bin 569'unu İtalya, bin 861'ini ise Türkiye hakkında alınan kararlar oluşturuyor.