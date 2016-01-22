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AİHM'in 'acil önlem alın' dediği Helin Öncü, hastaneye ulaştı; hayati tehlikesi bulunmuyor

Helin Öncü'yü hastaneye götürmek isteyen 3 kadına ateş açılmıştı

22 Ocak 2016 00:56

Şırnak, Cizre'de devlet güçlerinin saldırısında yaralanan ve hakkında AİHM tarafından tedbir kararı verilen Helin Öncü'nün, Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

Evrensel'in haberine göre sabah saatlerinde Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde çatışmalarda yaralanan ve hakkında AİHM tarafından hastaneye kaldırılması için tedbir kararı verilen Helin Öncü'yü almak için 3 kadın Cudi Mahallesi'ne gitmişti. Cizre Emniyet Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde mahalleye ulaşan kadınlar, Öncü'yü ambulansa taşıdıkları sırada devlet güçlerince üzerlerine ateş açıldığı öne sürülmüştü.

Saldırıda yara almadan kurtulan aralarında Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanı Asya Yüksel'in de bulunduğu 3 kadın, halk tarafından mahsur kaldıkları yerden çıkartılırken, Öncü ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. 

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