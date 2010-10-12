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Dünya

AİHM'DEN 15 BİN AVROLUK CEZA STRASBOURG (A.A)

12 Ekim 2010 20:49

-AİHM'DEN 15 BİN AVROLUK CEZA STRASBOURG (A.A)-12.10.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), polis sorgusunda kötü muamele ile gözaltı süresinin uzunluğu ve koşullarıyla ilgili yapılan bir başvuruda, Türkiye'yi haksız buldu. Umar Karatepe isimli vatandaşın yaptığı başvuruyu değerlendiren AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili 3. ve gözaltı koşullarıyla ilgili 5. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Strasbourg Mahkemesi, Türkiye'nin, karar gereği, Karatepe'ye mahkeme masrafları da içinde olmak üzere toplam 15 bin 500 avro ödemesini kararlaştırdı. Karatepe, 7 Ekim 2003 tarihinde İstanbul'da Irak'a düzenlenen  sınırötesi operasyonu protesto etmek için yapılan bir gösteride, yaklaşık 30 kişiyle birlikte polis tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltında kötü muamele gördüğünü ve gözaltı koşullarının yasalara aykırı olduğunu belirten Karatepe, 2005 yılında Türkiye'yi AİHM'e şikayet etmişti.

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