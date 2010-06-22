T24 LogoT24 Logo
Dünya

AİHM'den Türkiye'ye ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kıbrıslı Rumlar'ın açtığı dokuz ayrı mülkiyet davasında Ankara'yı 1 milyon 228 bin Euro maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

22 Haziran 2010 03:00

T24- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 9 Rum vatandaşıyla ilgili Türkiye aleyhine 2009 yılında verdiği karara ilişkin maddi tazminat bedellerini bugün açıkladı.


AİHM, Türkiye'nin 9 Rum vatandaşına 10 bin ile 400 bin Euro arasında değişen para cezası ödemesine hükmetti. Cezaların toplamı 1 milyon 228 bin Euro'yu buluyor.


Mahkeme, KKTC'deki mal ve mülklerini kullanamadıkları gerekçesiyle şikayette bulunan Rum vatandaşlarının yaptığı başvuruyla ilgili olarak 2009'da verdiği kararda, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin mülkiyet hakkı ile aile ve özel yaşama saygı maddelerini ihlal ettiğine karar vermişti.


1500 RUM BEKLİYOR, AMA BAŞVURAMIYOR


Mahkeme kaynakları, davaların daha önce "kabul edilebilir "ilan edilmiş oldukları için mahkeme tarafından karara bağlandığını bildirdi.


Gündemde bekleyen yaklaşık 1500 Rum başvurusunun ise iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu'na yönlendirileceği kaydedildi.


Mahkeme, 5 Mart'ta KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Kıbrıslı Rumların mülkiyet başvuruları için iç hukuk yolu olarak tanıdığını açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24