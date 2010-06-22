AİHM'den Türkiye'ye ceza

T24- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 9 Rum vatandaşıyla ilgili Türkiye aleyhine 2009 yılında verdiği karara ilişkin maddi tazminat bedellerini bugün açıkladı.



AİHM, Türkiye'nin 9 Rum vatandaşına 10 bin ile 400 bin Euro arasında değişen para cezası ödemesine hükmetti. Cezaların toplamı 1 milyon 228 bin Euro'yu buluyor.



Mahkeme, KKTC'deki mal ve mülklerini kullanamadıkları gerekçesiyle şikayette bulunan Rum vatandaşlarının yaptığı başvuruyla ilgili olarak 2009'da verdiği kararda, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin mülkiyet hakkı ile aile ve özel yaşama saygı maddelerini ihlal ettiğine karar vermişti.

1500 RUM BEKLİYOR, AMA BAŞVURAMIYOR





Mahkeme kaynakları, davaların daha önce "kabul edilebilir "ilan edilmiş oldukları için mahkeme tarafından karara bağlandığını bildirdi.



Gündemde bekleyen yaklaşık 1500 Rum başvurusunun ise iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu'na yönlendirileceği kaydedildi.



Mahkeme, 5 Mart'ta KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Kıbrıslı Rumların mülkiyet başvuruları için iç hukuk yolu olarak tanıdığını açıklamıştı.