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Dünya

AİHM'den Türkiye'ye 482 bin euroluk fatura!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye hakkında açılan 19 davayı karara bağladı.

07 Ekim 2009 03:00

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye hakkında açılan 19 davayı karara bağladı.

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Davaların hepsinde Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) en az bir maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Türkiye’nin bu davalarda ödeyeceği tazminat miktarı ise yaklaşık 482 bin euro olarak belirlendi. Miliyet gazetesinin haberine göre, Seyfettin Acar tarafından açılan davanın konusu 1992’de köy korucuları tarafından açılan ateş sonucu meydana gelen yaralanma ve ölümlerdi. AİHM, bu davada Türkiye’nin AİHS’nin yaşam hakkını garanti altına alan 2. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. 6 kişi adına açılan davada ödenecek tazminat miktarı 184 bin euro’yu buluyor.

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