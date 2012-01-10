AİHM'den Türkiye'ye 20 milyon Euro'luk fatura

T24

Strasbourg - Ankara, bu tazminat miktarına ek olarak davacılara toplam 15 bin Euro mahkeme masrafı da ödeyecek. Davacılar, AİHM'ye sundukları belgelerde taşınmazları karşılığında 130 milyon Euro'dan fazla tazminat talebinde bulunmuştu.Kısaca "Lordos ve diğerleri" olarak tanımlanan ve 13 Rum tarafından 1990 yılında AİHM gündemine taşınan dava, davacıların Maraş bölgesindeki taşınmazlarını kapsıyor. AİHM, davanın esasa ilişkin bölümü hakkında 2 kasım 2010 tarihinde açıkladığı kararda, davacıların mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.AİHM, 1 mart 2010 tarihli Demopulos davası kararında KKTC'de kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nu (TMK) Rumlar için "etkin iç hukuk yolu" olarak tanıdığını bildirmiş ve gündemindeki yaklaşık 1400 (bin dört yüz) Rum dava başvurusunu TMK'ya yönlendirmişti. AİHM, Demopulos kararı öncesi "kabul edilebilir" ilan ettiği Rum davalarının esasa ve tazminata ilişkin kararlarını kendisi açıklama kararı almıştı. "Lordos ve diğerleri" davası bu kapsam içine giriyor ve bu konumdaki son dava olma özelliği taşıyor.TMK'ya, 9 Ocak 2012 itibariyle Rumlar tarafından 2 bin 796 başvuruda bulunuldu. Bunlardan 194'ü "dostane çözüm", 7'si ise "duruşma" yoluyla çözümlendi. TMK şu ana kadar başvuranlara mallarının bedeli olarak 77 milyon 185 bin Euro tazminat ödedi.