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Dünya

AİHM'DEN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ KARAR STRASBOURG (A.A)

08 Temmuz 2011 21:03

-AİHM'DEN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ KARAR STRASBOURG (A.A) - 08.07.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ''Güneydoğu Anadolu'da terör mağdurlarının maddi kayıplarının devlet tarafından kurulan komisyon aracılığıyla telafi edildiği'' görüşüne vararak, dört ayrı başvuruda yaklaşık 300 kişinin yaptığı şikayetin ''kabul edilemez'' bulunduğunu açıkladı. ''Türkiye'de terör mağdurları için kurulan komisyonun 2004 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini ve bu komisyonun 360 bin başvurudan 230 binini sonuçlandığını'' belirten AİHM, ''133 bin kişi için Türk devletinin yaklaşık 1 milyar avro tazminat ödediğini'' bildirdi. Türk mahkemelerinin, tazminatlarla ilgili şikayetleri dinlediği ve yanlışlıkları düzelttiği ifade edilen AİHM açıklamasında, ''bu komisyonun terör mağdurlarına makul tazminatlar ödediğinin saptandığı'' belirtildi. Yapılan başvurularının önemli bir kısmını, terör yüzünden köylerini boşaltıp başka yerlere göçmek zorunda kalanlar yapmıştı. AİHM, bu gerekçelere dayanarak, başvuru sahiplerinin yaptıkları şikayetlerin kabul edilemez bulunduğuna hükmetti. Söz konusu AİHM kararı, bu konuda yapılan diğer başvurular için emsal teşkil etmesi açısından önem taşıyor.

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