AİHM'den Rumlar aleyhine karar

T24-



Rum basın haberlerlerine göre, AİHM'in, Tasos Asproftas ve Marianna Petrakidu isimli Kıbrıslı Rumların KKTC’de bulunan 1974 öncesi eski evlerine ilişkin, konut hakkının Türkiye tarafından ihlal edildiği iddiasıyla 1990 yılında açtığı davayı dün sonuca bağladı ve Rum göçmenlerin büyük çoğunluğunun, ebeveynlerinin evlerine dair Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi’nin 8. Maddesi’nde öngörüldüğü savunulan ''konut hakkı'' ellerinden alındı.





Politis gazetesine göre, AİHM, Asproftas ve Petrakidu isimli Rumların talep ettikleri taşınmaz mülklerinde neredeyse hiç ikamet etmediklerini başlıca gerekçe göstererek, bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi’nin 8. Maddesinde öngörülen konut hakkını yitirdikleri kararına vardı. AİHM, sözü edilen ikametgahta hiç oturulmamışsa, ya da oturulma süresi kayda değer değilse, söz konusu ikametgahla bağların 8. madde gündeme getirilemeyecek şekilde zayıflamış olduğunu belirterek, Rum göçmenlerin elinden ''aile evi'' kavramını aldı.





AİHM kararında, iki Kıbrıslı Rum’un davaya konu olan evlerde 11 ve 12 yaşlarına kadar ikamet ettiklerini ve bu evleri ''ailelerinin evi'' şeklinde nitelendirdikleri belirtilerek, bu durumlarda davacıların söz konusu taşınmazlarla belirgin ve somut bağlarının bulunması gerektiği vurgulandı.

Geçen uzun zamanın bu tür ikametgahlarla bağları zayıflattığı ve geçmişte bir dönem söz konusu ikametgaha sahip olmaları sebebiyle ikametgah üzerinde hukuki haklar talep edemeyeceklerini ifade eden AİHM, geçen uzun zamandan ötürü ''yeniden sahip olmaya ilişkin gerçekçi beklentilerin bulunmadığını'' belirtti.





AİHM ayrıca, davacıların söz konusu ikametgahlarda yaşadıkları zaman çok genç yaşta olduklarını ve hayatlarının büyük bir kısmında başka yerlerde geçirdiklerini de vurguladı.





Gazete, AİHM’in, söz konusu başvuruların 1990 yılında yapıldığını ve uzun zamandır kendisi tarafından beklemede tutulduğunu göz önüne almadığını savunarak, AİHM’in bu kararıyla 4’üncü Devletlerarası Başvuru kararlarının dahi kuşku altına alındığını iddia etti.





Fileleftheros gazetesi de, ilgili haberinde, AİHM’in Türkiye aleyhine açılan ''Asproftas ve Petrakidu'' davasında dün aldığı kararın, Rum göçmenlere atılan ''yeni bir şamar'' niteliği taşıdığını yazdı.

Gazete, AİHM’in bu kararla, Rum göçmenlerin çoğunluğundan, ebeveynlerinin evlerine dönme hakkını almış olduğunu, bu kararla artık KKTC’deki eski evleri kendi isimlerine kayıtlı olmayan kişilerin, konut hakkının çiğnendiği gerekçesiyle AİHM’de dava açamayacaklarını vurguladı.





RUM YÖNETİMİNDE ENDİŞE





AİHM'in, Rum göçmenlerin, hiç oturmadıkları ebeveynlerinin KKTC'deki eski evleriyle ilgili konut hakkını ellerinden almasına Kıbrıs Rum yönetimi tepki gösterdi.





Rum radyosunun haberine göre, AİHM'in yeni kararı Rum yönetimini ''düşünmeye sevk etti'' ve endişeye yol açtı. Rum radyosu, söz konusu kararın, göçmen çocuklarından, ''ebeveynlerinin mülklerini talep etme hakkını'' kaldırdığına dikkati çekerek, kararın Rum hükümetinde endişe

yarattığını ve ''aksi bir gelişme'' olarak nitelendiğini duyurdu.





Rum yönetimi Sözcü Vekili Titos Hristofidis, AİHM kararını ''adaletsiz'' olarak niteleyerek, kararın derinlemesine gözden geçirileceğini söyledi.

Hristofidis, Rum vatandaşlarının toplu başvurularının olumsuz kararlara neden olduğuna işaret etti.





Kararı, Rum siyasi partileri de olumsuz bir gelişme olarak karşıladı.