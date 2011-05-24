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AİHM'den mülkiyet cezası yağdı

AİHM, Türkiye'yi üç değişik mülkiyet davasında toplam 6 milyon 222 bin Euro maddi ve manevi tazminata mahkum etti.

24 Mayıs 2011 03:00

T24 - Ankara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bugün sonuçlanan üç değişik mülkiyet davasında toplam 6 milyon 222 bin Euro maddi ve manevi tazminat ödemekle cezalandırıldı.
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bugün ele aldığı üç ayrı mülkiyet davasında yine Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkum etti.

ntvmsnbc'den Kayhan Karaca'nın haberine göre; mahkeme ilk davada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ve Lefkoşa kentlerinde taşınmaz ve gayrimenkulleri olan Kostas Kalisperas adlı Kıbrıslı Rum'un davasına baktı. Mahkeme sonucunda Kalisperas’ın varisine, söz konusu mal varlığı 1974 yılından bu yana sahipleri tarafından kullanılamadığı gerekçesiyle 1 milyon 300 bin Euro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. AİHM daha önce bu davada davacının mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.

İkinci davada ise Ekaterina Ağnidis ve Evridiki Ağnidis adlı Türk vatandaşlarına ise 4 milyon Euro maddi ve manevi tazminat ile 11 bin Euro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı. Mahkeme daha önce davacıların, Burgazada ve Büyükada'daki gayrimenkul ve taşınmazlarının tapuları Türk mahkemelerinin kararlarıyla iptal edildiği gerekçesiyle daha önce mülkiyet haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Son olarak Türkiye, İzmir Urla'daki gayrı menkulüne Hazine tarafından el konulan ve karşılığında kendisine tazminat ödenmeyen Nedim Çağlar adlı Türk vatandaşına da 910 bin Euro maddi tazminat ile bin Euro mahkeme masrafı ödeyecek.


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