AİHM’den 10 yıl sonra 1 Mayıs kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 1 Mayıs 2007’deki Taksim eylemine saldırıyla ilgili başvurusunu sonuçlandırdı.

Bugün kararını açıklayan AİHM, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen 11. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Bianet'te yer alan habere göre, AİHM kararında, kurum olarak DİSK’in yanı sıra konfederasyonun o dönemki başkanı Süleyman Çelebi ile o dönem Dev Sağlık-İş'ten olan, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve Musa Çam, Adnan Serdaroğlu, Kamer Aktaş, Celal Ovat, Ali Rıza Küçükosman ve Türk Tabipleri Birliği’nin o dönemki başkanı Gençay Gürsoy yer aldı.

AİHM, her başvurucuya ayrı ayrı 7 bin 500 Euro manevi tazminata hükmetti.

2008'de karar, 2009'da izin, 2013'te yasak

Mahkeme, 1 Mayıs 2008’deki polis şiddetini de aynı gerekçeyle mahkum etmişti.

22 Nisan 2009’da 1 Mayıs'ın, “Emek ve Dayanışma Günü” adıyla tatil olmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi, meydan işçilere açıldı. 5 binden fazla kişi, Taksim meydanında 1 Mayıs'ı kutladı.

2013’te ise İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim’in inşaat alanı olduğunu bahane ederek kutlamaları bir kez daha yasakladı. Taksim meydanı, 2013’ten beri “yasak”.

234 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs 2007’de İşçi Bayramı’nı İstanbul’da, Taksim meydanında kutlamak amacıyla, DİSK, TTB ve Dev Sağlık-İş, 19 Nisan 2007’de İstanbul Valiliğine bildirimde bulundu. Bildirimde, basın açıklaması yapacaklarını ve anıta çiçek bırakacaklarını ifade ettiler.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, emek ve meslek örgütlerine 30 Nisan 2017’de verdiği cevapta, basın açıklaması taleplerinin reddedildiğini, ancak isterlerse birkaç temsilciyle anıta çiçek koyabilmelerine izin verildiğini bildirdi.

1 Mayıs’ı kutlamak için o sabah Taksim meydanına gitmek isteyen işçilere ise polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti, üçü başvuruculardan olmak üzere toplam 234 kişi gözaltına alındı, o geceyi gözaltında geçirdiler.

Polise değil, Çelebi'ye dava açıldı

Valiliğin yasak kararına ve polisin kötü muamelesiyle ilgili birçok farklı şikayet yapıldı. Savcılığa iletilen suç duyuruları arasında, polisin “görevi kötüye kullandığı” ve “orantısız güç kullandığı” iddiaları da vardı.

Emniyet Müdürlüğü ve Valiliğe yönelik tüm suç duyuruları takipsizlikle sonuçlanırken, Süleyman Çelebi’ye “izinsiz gösteriye katılmak” suçundan dava açıldı. (Çelebi, Temmuz 2008’de bu davada beraat etti.)

1 Mayıs’ta gözaltına alınan 234 kişi hakkında başlatılan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine muhalefet suçlamasıyla başlatılan soruşturma da Eylül 2007’de takipsizlikle sonuçlandı.

Emniyet Müdürlüğü mensuplarına yönelik orantısız güç kullanımı, kötü muamele ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının davaya dönüşmemesi üzerine, emek ve meslek örgütleri temsilcileri AİM’e başvurdu.

AİHM kararını bugün açıkladı ve Türkiye bir kez daha örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmekten mahkum oldu.